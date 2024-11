Qui és qui: els dos 'influencers' tarragonins becats per la Generalitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya ha atorgat les Beques Propulsió a 23 joves creadors de contingut en xarxes en català, marcant una fita en l’impuls del català en l’àmbit digital. L’acte d’entrega de les beques, liderat pel conseller de Política Linguística, Xavier Vila, va tenir lloc a Barcelona i va reunir els talentosos seleccionats en dues categories.

Aquestes beques no només reconeixen el talent d’aquests creadors, sinó que també els brinden un ajut econòmic per a la producció de contingut destinat a plataformes com Youtube, TikTok i Instagram. L’objectiu és consolidar els seus projectes i marques en l’entorn digital, promovent la llengua catalana en un espai clau com són les xarxes socials.

El conseller Vila va celebrar l’impacte positiu que els creadors de contingut en català han tingut a les xarxes socials, destacant la importància de continuar recolzant i fent créixer aquest sector. Amb aquesta iniciativa, es busca estabilitzar la presència del català a les plataformes digitals i fomentar el seu creixement continu.

Així doncs, aquestes beques són un pas significatiu en el reconeixement i promoció de la creació de contingut en català a les xarxes socials, contribuint a enfortir la presència i l’impacte d’aquesta llengua al món digital. Amb iniciatives com aquesta, es fomenta la diversitat lingüística i es dona suport als joves talents en el seu desenvolupament professional en l’àmbit digital.

Els influencers tarragonins guardonats

Entre els 23 creadors de contingut premiats es troben els tarragonins Albert Pagà i Cèlia Espanya, que representen la diversitat i la creativitat de l’escena digital en català. La resta de premiats són Elisabet Aloy, Joan Grivé, Cèlia Llop, Núria Masdeu, Judith Méndez, Guillem Tarrés, Farners Pei Hong Travet, Pol Aluja, Sara Ayter, Marc Brugat, Walter Capdevila, Pol Casellas, Meritxell Deulofeu, Elisenda Forés, Eudald Feliu, Daniel Gómez, Josep Gomis de Rocafiguera, Norma Levrero, Àlex López, Clara Miret, Oriol Pérez, Gerhardus Petrus Kirsten i Raquel Roca.

Albert Pagà té 24 anys i és un dels influencers ebrencs amb més visibilitat. Pagà va començar a fer vídeos durant un any en el qual no va poder estudiar allò que volia, i amb un doblatge en el qual va recórrer les Terres de l’Ebre va descobrir que es volia dedicar a crear continguts. La seva feina li ha valgut el reconeixement dels usuaris del territori i també dels de tot Catalunya.

Cèlia Espanya va nàixer a Amposta l'any 1998 i està graduada en Comunicació Audiovisual per la Universidad Pompeu Fabra. Fa un parell d’anys, va aprofitar l’etiqueta de les Terres de l’Ebre amb la qual la identificaven a classe per fer el seu propi lema i presumir de la seva terra a través de les xarxes socials.

En el seu últim projecte, Lo Repte, i de la mà de 3Cat, els espectadors han pogut acompanyar aquesta influencer en un viatge únic a Nova York. Un projecte que s’ha emès amb diversos capítols i on l’influencer d’Amposta s’ha enfrontat al desafiament més gran de la seva vida: completar la marató més famosa del món.