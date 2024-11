Foment del Treball defensa des de Brussel·les ampliar deu anys el cicle de les centrals nuclears de Vandellós i Ascó

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Foment del Treball ha defensat davant la Comissió Europea la necessitat d'ampliar en deu anys el cicle productiu de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellós per avançar en la transició energètica. En diverses reunions celebrades amb representants de les direccions generals d'Energia i Medi Ambient, la patronal ha reivindicat el paper de la nuclear durant els pròxims anys, ja que «pot continuar subministrant la indústria mentre es desenvolupen les renovables».

Segons dades recollides per Foment, la nuclear representa un 58% de la generació d'electricitat a Catalunya, mentre que les renovables tan sols arriben al 7%. En aquest sentit, el president de l'entitat, Josep Sánchez Llibre, alerta d'una «apagada industrial» si no es prenen mesures.

D'acord amb els objectius fixats per Brussel·les, la quota d'energia renovables en el consum total d'energia dins la Unió Europea ha d'arribar almenys al 42,5% l'any 2030 per, de cara al 2050, assolir la neutralitat climàtica. Amb aquesta meta establerta, Foment del Treball ha manifestat la seva «inquietud» per la «manca de solucions» a l'hora d'impulsar les renovables a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, el mix d'energies renovables representa més del 50%, lluny del 7% a Catalunya.

«Si a partir de l'any 2030 -quan es preveu la desconnexió d'Ascó I- no tenim energia nuclear, tindrem una apagada industrial que motivarà que moltes empreses hagin de deslocalitzar-se o tancar», ha advertit Sánchez Llibre en una atenció als mitjans aquest dimecres. «Cal tenir visió de futur, i a Espanya i concretament a Catalunya hi ha hagut una miopia energètica molt important», ha denunciat.

En un altre comunicat distribuït aquest dimecres per la patronal, es posa de manifest que Catalunya compta amb tres dels set reactors nuclears actius a l'Estat. A banda d'Ascó I, també hi ha els reactors d'Ascó II i Vandellós II, amb tancaments previstos per als anys 2032 i 2035, respectivament.

És per això que Sánchez Llibre també ha reiterat que traslladarà aquesta «gran preocupació» de la forma més insistent possible tant al govern espanyol com a la Generalitat perquè es puguin prendre iniciatives «rellevants» a principis del 2025. L'objectiu darrere aquest calendari és evitar el tancament de les centrals nuclears a Catalunya a partir de l'any 2026, que és quan s'haurien de començar a desmantellar, indiquen des de l'entitat.

Si bé des de Foment reconeixen que aquesta «no és una decisió fàcil», assenyalen que les característiques del país fan necessari prendre mesures d'aquest tipus. «No tenim un altre remei per plantejar una transició energètica sostenible; si no tenim energies renovables, hem de substituir-les per energia nuclear», ha sentenciat Sánchez Llibre.

Teresa Ribera a la Comissió

Aprofitant que el nou executiu comunitari liderat per Ursula Von der Leyen ha obtingut aquest dimecres el vistiplau per part del Parlament Europeu, Sánchez Llibre també ha estat preguntat per la figura de la ja exvicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, qui ocuparà una vicepresidència executiva a la Comissió Europea i s'encarregarà de les carteres de Competència i de Transició Neta.

Pel president de la patronal, la dirigent socialista «canviarà substancialment» el seu discurs respecte a l'energia nuclear amb el nou càrrec. «Ja ho vam veure en l'audiència que es va plantejar fa uns dies; [...] pensem que no serà un obstacle perquè a Catalunya pugui haver-hi aquesta substitució de la manca d'energies renovables per l'ampliació de la vida útil de les centrals nuclears», ha apuntat.

De fet, les institucions europees van aprovar fa dos anys la proposta de la Comissió Europea que classificava el gas i l'energia nuclear com a verda, facilitant l'arribada d'inversions per contribuir a la transició ecològica.

Altres reunions

A banda de reunir-se amb representants de la Comissió Europea, la delegació de Foment del Treball desplaçada a Brussel·les s'ha trobat amb la nova delegada del Govern davant la Unió Europea, Ester Borràs, i amb el representant permanent d'Espanya davant la Unió Europea, Marcos Alonso.