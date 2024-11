Eva Pagès, referent de vacunació al CODITA: «Els antivacunes estan fent millor feina de comunicació que el sector sanitari»

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya de vacunació de la grip i covid-19 dels grups de risc –iniciada el 23 de setembre– està patint aquest any una participació lleugerament més baixa que la del 2023. Segons les dades del departament de Salut, un 28% de les persones cridades a vacunar-se de la grip al Camp de Tarragona o han fet, mentre que els vacunats de coronavirus se situen al 22%. En aquestes mateixes dates de l’any passat, els percentatges se situaven al 29% i al 23% respectivament. Cal assenyalar que les dades de la demarcació van són similars a la mitjana catalana, on un 30% de les persones de risc s’han vacunat contra la grip.

Eva Pages, referent de vacunació al Col·legi Oficial d’Infermeria de Tarragona (CODITA), relata com, durant aquesta campanya «està costant que els grups vulnerables es vacunin». Cal recordar que la gent que es troba cridada són els majors de seixanta anys, els infants menors de cinquanta-dues setmanes, les dones embarassades i els pacients oncològics, cardiopatics o trasplantats, entre altres.

Pagès afirma que «haver deixat enrere el temps de pandèmia s’ha vist traduït en una relaxació de la gent», assegurant que «els professionals hauríem de fer alguna cosa davant d’aquesta situació». Segons mostra una enquesta impulsada per CODITA, el 42% de les infermeres i infermers de la demarcació es mostren a favor de fer aquestes vacunes obligatòries per la població de risc. Un 27,8% d’aquest col·lectiu també es mostra favorable d’obligar al personal sanitari.

Discurs antivacunes

Una altra de les problemàtiques creixent en aquests darrers anys ha estat el creixement del discurs antivacunes a través de les xarxes socials i altres mitjans. Pagès expressa la seva situació i manifesta que «els antivacunes estan fent millor feina comunicativa que nosaltres», en referència a la presència que tenen a xarxes els que defensen aquest pensament.

Davant d’això, la infermera considera que «les difamacions s’estenen molt ràpidament i el discurs a favor de la vacunació ha de guanyar presència a les xarxes socials». Per fer-hi front, Pagès considera que «el Departament de Salut necessita un canvi d’estratègia per poder anar un pas més enllà i arribar als canals on s’estenen els discursos acientífics».

Un 44,6% de les infermeres de CODITA considera que la informació sobre els beneficis i riscos de les vacunes no és suficient i entre les propostes de millora destaquen les xerrades puntuals a l’inici de campanya o cursos periòdics.