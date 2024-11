El Camp de Tarragona es mobilitza pel 25-N amb activitats culturals i actes reivindicatius

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Enguany el Camp de Tarragona reafirma el seu compromís en la lluita contra la violència masclista amb una nova onada d’accions reivindicatives. Aquest mes, diversos actes s’han dut a terme arreu del territori per sensibilitzar la població i posar de manifest la gravetat d’aquesta problemàtica. Avui, Dia Internacional per a l’erradicació de la violència vers les Dones, tenen lloc algunes de les activitats més destacades, amb l’objectiu d’expressar un rebuig contundent a la violència de gènere i de donar suport a totes les víctimes que la pateixen.

Tarragona

La ciutat de Tarragona encetarà la jornada d’avui a les 12 h amb la lectura del manifest institucional davant de l’Ajuntament. Tot seguit, el Trio la Vida oferirà una performance a càrrec d’Amaia Dorronsoro. A més, es desplegaran cinc carpes de Punt Lila. La primera d’aquestes va instal·lar-se ahir al matí al Mercat de Bonavista, i aquesta tarda arribaran a les escoles Saavedra i El Serrallo. Demà serà el torn de l’escola Cèsar August i la plaça Corsini.

Reus

A Reus, l’acte institucional se celebrarà aquesta tarda a les 17.30 h al Saló de Plens de l’Ajuntament. Consistirà en la lectura de la declaració institucional, a càrrec de la Chrifa Kaddouri Jeffali. una dona supervivent de violència masclista. També comptarà amb l’actuació musical de Geaorgina Llauradó Camps. A més, des de l’11 de novembre i fins dimecres es pot visitar la Mostra estàtica contra les violències de gèneres a la Sala Rentadors del Casal de les Dones.

Valls

A la capital de l’Alt Camp les activitats s’allargaran fins aquest divendres. L’acte central tindrà lloc aquest matí a les 11 h amb la lectura del manifest institucional a càrrec de l’alumnat de secundària dels centres educatius de la ciutat i l’actuació musical de la cantant vallenca Elena Volpini a la plaça del Blat. L’espai estarà obert a la ciutadania per dipositar flors o escrits durant tot el dia. Aquesta tarda, de 17 h a 18 h, s’anunciaran els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia amb motiu del 25-N a l’Espai Jove. Les obres candidates estaran exposades a l’Espai Jove fins aquest dijous.

Els actes es reprendran dijous a les 12 h amb la xerrada Violència masclista a dones amb diversitat funcional de Carme Riu Pascual, fundadora i actual presidenta de l’Associació de Dones No Estàndards. Les activitats programades es tancaran el divendres amb una jornada de sexualitat a l’Espai Jove que inclourà una xerrada sobre mètodes anticonceptius i its de Gemma Martínez, llevadora del CAP, i el taller Parlem sense tabús de Fundació Siurana.

El Vendrell

Al Vendrell els actes institucionals arrencaran avui a les 12 h davant delCAP de Coma-ruga amb un minut de silenci en record de les víctimes de violència de gènere, seguit de la lectura del manifest del 25-N. La commemoració es repetirà a les 17 h, aquests cop a la plaça Vella del Vendrell. A les 19 h, l’Escola Municipal de Música Pau Casals acollirà la projecció i cinefòrum de la pel·lícula La dona il·legal, amb la presència del director, Ramon Térmens, i l’intèrpret principal, co-guionista i productor del film, Daniel Faraldo.

Les activitats culturals continuaran demà a les 19.30 h, amb la visita temàtica i lectura de textos Guimerà i la violència envers les dones. El crit de la dona, que tindrà lloc al Museu Àngel Guimerà. El programa clourà l’1 de desembre a les 17.30 h amb la marxa exploratòria Una mirada a l’espai públic amb ulls de dona, a càrrec d’Equal Saree.

Vila-seca

El taller infantil Descobrim l’amor serà l’encarregat d’encetar aquesta jornada del 25-N a Vila-seca. Ho farà a partir de les 18 h a la Ludoteca, espai que acollirà diferents activitats de la mateixa temàtica a la mateixa hora al llarg de la setmana. El plat fort del dia serà la Manifestació contra la violència envers les dones, que sortirà a les 19 h des del Castell de Vila-seca i recorrerà el Centre Històric fins a arribar a l’Ajuntament.

Aquest dimecres tindrà lloc l’última sessió del Club de Lectura Lila que es reunirà a l’Espai Jove a les 17.30 h. Per finalitzar la setmana, el divendres a l’Espai Jove s’organitzarà un cinefòrum lila amb la pel·lícula El orden de las cosas, que tindrà lloc a les 18h. A les 21h se celebrarà l’acte institucional amb el concert de la Beth 20 anys a l’Auditori Josep Carreras.

Salou

Salou celebrarà avui l’acte institucional amb la lectura del manifest oficial. L’esdeveniment tindrà lloc a les 13.30 h al passadís del Teatre Auditori Salou i comptarà amb l’actuació especial dels alumnes de l’escola de cant Acapella Academy.

Cambrils

Enguany l’Ajuntament de Cambrils ha impulsat una nova edició de les Jornades dels Bons Tractes i contra les Violències Masclistes amb l’objectiu de sensibilitzar i dotar d’eines a la ciutadania. Les activitats van començar el dia 19 i s’allargaran fins al 28. Avui s’instal·larà l’espai divulgatiu La Vandida: la caravana didàctica a la plaça de l’Ajuntament de 10h a 13h i a l’Ateneu de 16.30h a 19.30h. De 10.30h a 11.30 el Centre Cívic Alba acollirà el taller Estima’m bé. L’acte commemoratiu tindrà lloc a les 11.30 h a la plaça de l’Ajuntament, a càrrec de l’alumnat de diversos centres de secundària del municipi. De 18.30 a 19.30 h s’impartirà el taller On són les violències? a l’Ateneu. Demà de 17 a 19 h, la plaça de l’Ajuntament acollirà l’actvitat Desemplaça’t contra la violència masclista. A les 19 h, el club de lectura adult de la Biblioteca comentarà La Senyora Dalloway, de Virgina Woolf. A la mateixa hora Natalia Renacer presentarà el seu llibre Entre el amor y el odio al Centre Cultural.

El dimecres a les 20.30 h es projectarà la pel·lícula Lobo, d’Alfonso Cortés-Cavanillas a la Rambla de l’Art. Finalment, el dijous el Casal de la Gent Gran acollirà l’Especial Espai per Compartir: sobre Interseccionalitat, un espai de reflexió, escolta i aprenentatge.

La Canonja

A La Canonja els actes reivindicatius, informatius i solidaris van arrencar el passat dimecres. Avui a les 13 h es durà a terme la lectura del manifest davant de l’Ajuntament. Aquesta, a càrrec de l’entitat feminista La Mirada Violeta, es repetirà a les 19 h a la plaça del Raval. El programa clourà demà a les 17h amb un conta contes a la Biblioteca Municipal.

El Morell

El Morell iniciarà la jornada reivindicativa amb la lectura oficial del manifest, que tindrà lloc a les 11 h davant l’Ajuntament. A la tarda, a les 17h, la sala 3 del Centre Cultural acollirà el taller Pinta la teva peça de roba. Finalment, al vespre, a les 19.30 h, la sala polivalent del consistori serà l’escenari de la xerrada Noves masculinitats, centrada en les transformacions necessàries per construir una societat més equitativa. El programa conclourà el 27 de novembre amb dues activitats. La primera serà el taller El teu perfum empoderador, que tindrà lloc a les 17.30h, a la sala 3 del Centre Cultural. A les 19.30 h, el Teatre Auditori acollirà una ponència sobre La violència obstètrica, que posarà punt final al cicle d’actes.

Torredembarra

Torredembarra commemorarà la jornada amb Perfecte per a qui?, una representació sobre la pressió estètica des del punt de vista del clown, dirigida per Alicia Martel i protagonitzada per Carla Gajardo. L’espectacle tindrà lloc avui a les 12 h al pati del Castell. Abans de l’actuació, es farà la lectura del manifest institucional. Al vespre, la façana del Castell s’il·luminarà de color violeta com a símbol contra la violència de gènere.

A més, durant tot el mes de novembre es podrà visitar una exposició sobre la violència estètica a la Biblioteca.

Altafulla

Avui a Altafulla la Plaça del Pou serà l’escenari de la lectura del manifest institucional. Tot seguit, el grup de teatre + A prop oferirà una performance que representarà situacions de violència de gènere amb l’objectiu de denunciar i sensibilitzar el públic. Les activitats seguiran aquest dijous amb dues propostes. A les 18 h, al Centre d’Entitats, es presentarà l’Associació AFAMMER, que treballa per visibilitzar i donar suport a les dones del món rural.

A continuació, a les 18.30 h, la Sala de Plens de l’Ajuntament acollirà la xerrada Això sí té nom: Parlem de violència masclista, a càrrec d’Isabel Pérez Molina, membre de Feministes de Catalunya, en un acte organitzat per l’associació Alternativa Altafulla. A partir del divendres i fins al 20 de desembre, es podrà visitar al passadís de la Violeta l’exposició Això sí té un nom. Un recorregut per les violències masclistes, cedida per l’associació La Frontissa.

Riudoms

A Riudoms, els actes commemoratius s’integren en el programa festiu de tardor. Després de diversos dies d’activitats temàtiques, avui a les 19 h serà el torn de l’acte institucional, que tindrà lloc a la Sala Jobacasén de les Escoles Velles. Aquest inclourà la xerrada Evolució i futur de la violència de gènere, a càrrec de Sergi Guillén Garcia, advocat i degà del Col·legi de l’Advocacia de Reus, i la lectura del manifest. Per acabar, divendres a les 20.30 h el Teatre Casal Riudomenc acollirà la representació de Jauría, una obra basada en el mediàtic cas de «La Manada».

Vilallonga del Camp

A Vilallonga del Camp el programa arrencarà avui a les 9.30 h amb l’activitat Identifiquem estereotip, a càrrec de la dinamitzadora comunitària comarcal. L’acte, que s’emmarca dins del programa Descobrim la Vila reinventem plegats el conte de la rateta, tindrà lloc a la Sala 2 del Centre Cívic i donarà eines per identificar i erradicar els estereotips de gènere. A les 19.00 h, la plaça de l’Església acollirà la lectura de la declaració institucional.