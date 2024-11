Tarragona, en alerta per fortes ratxes de vent aquest dilluns

Imatge d'unes palmeres afectades per la força del ventACN

Protecció Civil ha activat l'alerta el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya (VENTCAT) per un episodi de fort vent previst a diverses comarques del nord i oest de Catalunya a partir d'aquest diumenge a les 19 hores, amb la possibilitat de ratxes superiors als 90 quilòmetres per hora.

A les comarques tarragonines del Priorat i la Ribera d'Ebre, l'episodi arribarà a les 00 hores d'aquest dilluns i romandrà vigent fins a les 19 hores del mateix dia. El perill és moderat, amb un grau màxim de 2 sobre 4.

Es preveu que les ratxes de vent arribin acompanyades de pluja, que cauria sobretot durant la tarda. Així i tot, les precipitacions no suposarien un perill i serien febles.

Les comarques especialment afectades seran la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès. Aquestes comparteixen un grau de perill alt de 4 sobre 6.