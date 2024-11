Un documental sobre les dones a les fàbriques de Tarragona, guanyador del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres al vespre ha tingut lloc al Pati del Castell de Torredembarra l’acte de lliurament del XXXVII Premi de Periodisme Mañé i Flaquer, que organitza l’Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria de Cultura, i la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb Repsol com a patrocinador principal, la col·laboració del Port de Tarragona i el suport de la Diputació de Tarragona.

La periodista i actriu Anna Fortuny, amb l’acompanyament musical del cantant i compositor Litus, ha presentat la gala, que ha comptat amb el guió i la direcció de l’escriptor prioratí Toni Orensanz i s’ha pogut seguir en directe per Ona La Torre, emissora municipal de Torredembarra, i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, que també n’ha fet la producció.

En aquesta trenta-setena convocatòria del premi un total de 142 treballs optaven a proclamar-se guanyadors: 17 en la categoria Camp de Tarragona, 58 en la modalitat de Periodisme Turístic, 23 en la de Comunicació Local i 44 en la de Fotoperiodisme Camp de Tarragona.

El jurat ha decidit atorgar el premi en la categoria Camp de Tarragona, que té una dotació de 8.000 euros, al documental «Elles hi eren. Vides en lluita a les fàbriques de Tarragona (1960-1980)», de Berta Ramos, Joana Zapata i Sergi Martín, emès a TAC12 el 28 de març de 2024.

El treball reivindica el paper de la dona en la lluita per la igualtat de gènere en l’obrerisme, i ho fa a través del testimoni de deu treballadores de set factories de la ciutat de Tarragona, que expliquen les difícils condicions de treball que havien d’afrontar durant la segona etapa del franquisme i els primers anys de la transició; tot plegat acompanyat de les explicacions d’historiadores i representants sindicals.

En aquest sentit, el jurat ha subratllat l’excel·lent tasca de recuperació de la memòria històrica, posant el focus en les dones, «sovint les grans silenciades i ignorades i oblidades al llarg de la història». «Aquest treball destaca per donar veu a aquelles que no la van tenir, recuperant testimonis relegats a l’oblit i situant-les al centre d’una narrativa imprescindible per conèixer part de la història del moviment obrer a Tarragona», subratlla el jurat.

Els treballs finalistes en aquesta categoria han estat: - «I si el Hard Rock no es fes», de Miquel Bonet, publicat a El País el 7 de juliol de 2024. - «Paretdelgada: Un fil d’esperança», de Lluís Cuartero i Antonio Mellado, emès al Canal Camp – La Selva del Camp el 7 d’abril de 2024. Pel que fa a la modalitat de Periodisme Turístic, dotat amb 6.000 euros i el compromís de l’Ajuntament de Torredembarra d’encarregar al guanyador/a un treball periodístic remunerat sobre la vila per ser publicat en un mitjà de comunicació d’àmbit català, el treball guanyador ha estat l’article «La muerte en Galicia, un viaje», de Dani Keral, publicat al digital de Condé Nast Traveler, el 23 de setembre de 2024.

Es tracta d’un viatge periodístic, que s’atura, explora i aprofundeix en la relació intrínseca que des de sempre ha existit entre Galícia i la mort. Sobre això, el jurat ha destacat «l’originalitat del tema del treball i la seva qualitat narrativa» i ha destacat que «recull una part molt important de l’ànima gallega, ja que el món de la mort està profundament arrelat en la seva cultura i tradicions».

El jurat ha escollit com a finalistes els següents treballs: - «El albatros del fin del mundo», de Rafa Pérez, publicat al mitjà digital Kamaleon Viajes el 18 de setembre de 2024. - «Viajar en ‘camper’, un plan que muchos no repetirán: «Me arrepentí al salir del parking», d’Andrea Farnós i Ana Isabel Ruiz, publicat a El Confidencial el 6 de setembre de 2024.

En quant al Premi de Comunicació Local, amb una dotació de 3.000 euros, el treball guanyador ha estat el pòdcast «El seu nom era Georg (Capítol 8 Del passat també es viu)», de Tere Ortega i Lluís Comes, emès a Tarragona Ràdio el 29 de febrer de 2024, que recupera la història sobre l’execució amb garrot vil a la presó de Tarragona de Georg Michael Welzel, un jove de la República Democràtica Alemanya, el 12 de març de 1974, a les acaballes del franquisme, i la veritable identitat del qual no va transcendir fins dues dècades més tard.

El jurat ha destacat que es tracta d’un «treball excel·lent en l’àmbit sonor, amb una narrativa ben estructurada», que posa en relleu «l’habilitat per acudir a les fonts originals», i en destaca la gran tasca realitzada per una ràdio local, que «mereix ser reconeguda pel seu esforç i qualitat». En aquesta categoria, els finalistes han estat: - «Remor de pedra. Molins», de Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep M. Solé. Emès a la Xarxa Més i a Ona La Torre el 16 de juny de 2024. - «La investigació sobre l’espionatge de la tècnica municipal de l’Ajuntament de Tarragona responsable del contracte de la brossa», de Rafa Marrasé, publicat al digital Porta enrere el 18 de juny de 2024.

Finalment, el jurat ha atorgat el Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona, dotat amb 3.000 euros, a la fotografia «Llàgrimes de castellera veterana», realitzada i publicada el 5 d’octubre de 2024 al mitjà Tarragona Digital i capturada per la fotoperiodista Laia Solanellas, que es proclama guanyadora d’aquesta categoria per segon any consecutiu. Durant la jornada de dissabte del Concurs de Castells 2024, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona va emocionar fins i tot els seus integrants més veterans després de descarregar el millor castell de la diada, el 5de8, en el primer intent de la seva història.

El jurat ha ressaltat que la imatge «capta un gran moment de la història de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau i transmet molta emoció, a través de dues generacions de dones, i ho fa amb una composició equilibrada que se centra en l’emotivitat, la proximitat i la discreció».

Les fotografies finalistes han estat: - «Engolits pel fum», d’Ariadna Escoda, realitzada i publicada el 21 de setembre de 2024 a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). - «Dormint dins d’un barranc», d’Alba Mariné, presa el 21 de setembre de 2024 i publicada el 22 de setembre al Diari de Tarragona. En aquesta edició, han format part del jurat Neus Bonet, Premi Margarita Rivière al rigor periodístic amb visió de gènere 2020 i Premi Ofici de Periodista 2024; Jordi Farré, professor agregat dels Estudis de Comunicació de la URV i investigador d’ASTERISC, Grup de Recerca en Comunicació; Esteve Giralt, president de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya; i Glòria Serra, presentadora del programa «Equipo de Investigación» a La Sexta, tertuliana a RAC1, columnista a La Vanguardia i Premio de honor a la labor más responsable en comunicación y empresa social 2019.

D’altra banda, el jurat del Premi de Fotoperiodisme està integrat per Sandra Balsells, Premi Ortega i Gasset a la Millor Labor Informativa (2006) i docent de la Universitat Ramon Llull des del 1995; Esteve Giralt, president de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya; i Anna Surinyach, fotoperiodista i editora de fotografia de la revista 5W.