Valls, Montblanc i l’Hospitalet rebran més de 7 MEUR per millorar el seu patrimoni

Publicat per RedaccióShaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

La colònia industrial d’Hifrensa Viva de l’Hospitalet de l’Infant; l’Església de Sant Francesc i el pas de ronda de Montblanc; juntament amb la muralla de Valls seran tres dels projectes que es beneficiaran dels ajuts del Ministeri d’Indústria i Turisme per a la millora de l’ús turístic en Béns d’Interès Cultural (BIC).

En total, 89 projectes de 13 comunitats autònomes rebran 207,6 milions d’euros, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Catalunya, per la seva part, rebrà 30.783.445 euros, dels quals tres projectes de Tarragona han estat seleccionats

La colònia industrial d’Hifrensa Viva de l’Hospitalet de l’Infant rebrà 1.319.143 euros. Mentre que el projecte de rehabilitació i espai virtual sobre la llegenda de Sant Jordi a l’Església de Sant Francesc i el pas de ronda de la muralla de Montblanc rebran 2.999.430 euros. Finalment, el projecte de recuperació de la muralla medieval de Valls serà agraciada amb 2.793.363 euros.

Els projectes beneficiaris dels ajuts s’han seleccionat tenint en compte característiques de la destinació, com la viabilitat, qualitat i potencialitat turística dels mateixos. Entre els criteris de valoració s’han considerat, a més, destins amb risc de despoblació per impulsar la seva potencialitat turística i enfortir la cohesió social i territorial.

El ministre Jordi Hereu considera «essencial potenciar i millorar la competitivitat d’Espanya amb un producte turístic cultural que representa la identitat, la diversitat cultural i el ric patrimoni històric del nostre país» i, en aquest sentit, valora «positivament» la pertinència d’uns ajuts que «serviran per enfortir el turisme cultural i que contribuiran a la diversificació, desestacionalització i qualitat de la nostra oferta cultural, reconeguda a nivell internacional gràcies als 50 béns declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO».

Espanya és el quart país a Europa amb més llocs declarats com a Patrimoni de la Humanitat i el cinquè a nivell mundial.

Les actuacions que es duran a terme en aquests projectes inclouen la conservació, el manteniment, la posada en valor i rehabilitació de béns declarats com Béns d’Interès Cultural per a ús turístic. Igualment s’inclouen altres mesures com la millora de l’accessibilitat universal, la millora de l’eficiència energètica i l’estalvi del consum de recursos hídrics i energètics, o la reducció i compensació de l’empremta de carboni, entre altres.