Tretze estudiants de l’ETSEQ de l’URV reben el premi Work Experience

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa Work Experience de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) de la URV és ja, després d’onze edicions, un model de referència en la col·laboració entre l’ensenyament superior i les empreses. Tant és així, que ja són tretze les companyies del sector i del territori que participen en el projecte i que aquest dimecres van lliurar els premis del programa, amb els quals es reconeix la preparació i la capacitat de diferents estudiants de l’ETSEQ.

Cada empresa ha lliurat un premi a un estudiant, a través del qual li finança la matrícula del primer curs del Màster en Enginyeria Química i el Màster en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat, i, el segon any, l’acull en pràctiques i li ofereix una situació real per desenvolupar el treball de fi de màster. D’aquesta manera, hi ha un triple benefici, tal i com apunta Ioanis Katakis, director de l’ETSEQ, ja que «els futurs enginyers complementen la formació amb una experiència enriquidora en què apliquen els coneixements adquirits a l’aula, les empreses capten talent i la Universitat millora la metodologia docent».

Repsol, Fluor i Deasyl són les empreses que aquest curs s’han unit a les deu que en l’última edició, la desena, van col·laborar en els premis, que en total ja han reconegut més de 90 estudiants.

El rector de la URV, Josep Pallarès, ha motivat els guardonats davant els reptes que se’ls presenten per ajudar a aconseguir un futur plenament sostenible, i ha destacat la importància d’exportar a altres àmbits el model d’aquests premis, amb la col·laboració entre la Universitat i les empreses com a pilar fonamental per fer progressar la societat.

Josep Poblet, president del Consell Social, ressalta la «prosperitat, la seguretat i l’optimisme» que generen la recerca i el talent que emanen de la Universitat i que amb aquestes iniciatives es transfereixen a les empreses i, per tant, a la societat.

L’acte també va comptar amb una taula rodona sobre la circularitat de l’aigua en la indústria, moderada per la professora del Departament d’Enginyeria Química de la URV Sandra Contreras i amb la participació de Sílvia Romera, gerent de medi ambient del complex industrial de Repsol a Tarragona; Marc Fargas, conseller delegat d’Aitasa; Guillem Gilabert, responsable de recerca de DuPont Water Solution, i Xavier Pujol, director gerent del Consorci d’Aigües de Tarragona. La taula rodona va destacar la necessitat de promoure i facilitar la reutilització d’aigua com a recurs, amb l’horitzó del 40% de reutilització directa del volum d’aigua depurada que per al 2040 es marca l’Agència Catalana de l’Aigua.