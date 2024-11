L’Àrea Metropolitana tindrà un ens propi que s’encarregarà de captar inversions en clau territorial

El Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana de Tarragonaes va reunir ahir a la Sala Santiago Costa del Palau de la Diputació per acordar diferents actuacions per als pròxims mesos.Tjerk van der Meulen

La futura Àrea Metropolitana de Tarragona (AMT) entrarà, aquest 2025, en la fase de desplegament. Després d’un recorregut inicial, durant el qual el Grup Impulsor ha fixat el full de ruta a seguir, l’any vinent es començaran a veure concrecions. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, explicava que serà una «prioritat» la implementació d’un «instrument per captar recursos i inversions a nivell internacional». «Hem donat indicacions perquè es comenci a crear aquest equip de treball que anirà evolucionant cap al que hagi de ser», afegia.

Segons ha pogut saber Diari Més, la idea és que, a mitjà termini, s’acabi convertint en un ens amb personalitat jurídica pròpia, com podria ser una agència. Es preveu que, al llarg de l’any vinent, s’acabi de definir la forma i el model de governança del nou organisme. Els ajuntaments que conformen el Grup Impulsor disposen dels seus propis serveis municipals de desenvolupament econòmic, els quals hauran de treballar de forma «coordinada» i «complementària», i sense trepitjar-se, per «ser competitius com a Àrea Metropolitana».

Llauradó apuntava que, treballant de forma conjunta entre els municipis, es poden oferir «molt més atractius turístics i d’oci», així com un ecosistema de polígons industrials consolidat. En aquest sentit, l’alcalde de Tarragona i vicepresident de la Diputació, Rubén Viñuales, assenyalava que «té tot el sentit del món» plantejar la promoció econòmica de l’AMT «de manera integral i unitària». «Coordinem-ho d’una vegada i podrem vendre molt millor el nostre territori», expressava el batlle.

El model de governança

En els pròxims mesos, es definirà com serà el model de governança que, més enllà de les institucions, integrarà també diferents agents del territori, com representants dels sectors econòmics i socials, les empreses, les institucions educatives i la societat civil.«Volem donar un ampli marge de col·laboració lleial i activa a altres actors essencials com el Port de Tarragona, la URV, les Cambres de Comerç o el Clúster TIC», apuntava Viñuales.

Aquest nou instrument es vol posar en marxa entre finals del 2025 i principis del 2026, per «donar resposta a una demanda real i una necessitat objectiva». Abans, caldrà fixar els objectius estratègics. Principalment, aquest nou ens buscarà establir un pla de promoció econòmica interna i internacional amb l’objectiu de captar recursos i inversions per a la futura Àrea Metropolitana. A banda, contribuirà a la creació d’un sistema d’innovació, coneixement i emprenedoria i establirà una estratègia per atraure talent i també retenir-lo.

Fixar l’Agenda Urbana

La posada en marxa d’aquest equip de treball per a la captació d’inversions internacionals es va acordar en la reunió d’ahir del Grup Impulsor. La trobada va estar presidida per la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, i hi van participar la delegada del Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, Lucía López; l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura; l’alcalde de Constantí, Òscar Sánchez; l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz; l’alcaldessa de Valls, M. Dolors Farré; el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Ernest Roigé, i el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Salvador Ferré.

En aquesta reunió també es va acordar l’inici dels treballs per a la creació d’una Estratègia de Desenvolupament Integrat Local (EDIL). «És un requisit indispensable que se’ns demana per poder optar a finançament europeu», assenyalava Llauradó. Així doncs, es redactarà un document d’acord amb els objectius de les agendes urbanes, que fixarà les grans línies de desenvolupament del territori a partir dels tres criteris indispensables per a la Unió Europea: l’ordenació del territori metropolità, la sostenibilitat, i la cohesió social i econòmica.

«Hem de tenir aquesta planificació estratègica per poder accedir a subvencions europees», apuntava Llauradó. Per la seva banda, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, apuntava que és «una eina fonamental» que «ens permet accedir als fons europeus per a transformar les nostres ciutats». En aquest sentit, destacava la voluntat del Grup Impulsor de «créixer en l’àmbit de la promoció econòmica des de la visió metropolitana». «També ho farem escoltant a la ciutadania», apuntava Guaita. I és que també s’ha acordat el disseny i creació d’un espai de cocreació ciutadana com a palanca per al desenvolupament integral de l’àmbit metropolità.

En aquest sentit, es planteja un laboratori d’innovació per fer front a reptes al territori de manera col·laborativa. També s’ha pactat la creació del grup de treball de Recursos Hídrics, i d’un grup de treball amb relació a actuacions per fer front al canvi climàtic. De cara als pròxims mesos, l’objectiu és que es comencin a executar accions tangibles per a la ciutadania.

