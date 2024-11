Adif inverteix 7 MEUR en la línia ferroviària Reus-Fayón per reforçar la seva fiabilitat i capacitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Adif continua impulsant la modernització de la xarxa ferroviària convencional al seu pas per Tarragona en contractar la renovació del tram de 89 km que uneix Reus i Fayón (al límit provincial amb Saragossa). Una actuació que suposa una inversió de 7 milions d’euros i que augmentarà la fiabilitat i capacitat de la infraestructura per a circulacions de viatgers i mercaderies.

Els treballs consisteixen en la substitució d’elements que componen la via (balast, travesses i carril) per uns de nous i de més prestacions en diferents punts d’aquest traçat, que forma part de la línia Miraflores-Tarragona i comunica tretze poblacions, entre elles Flix, Ascó i Mora la Nova.

En concret, es renovarà el balast en més d’una vintena de punts que sumen 15,3 km, les travesses en una quinzena que suposen 4,7 km i el carril en trams que representen 3,6 km.

Adif afrontarà el desafiament tècnic i d’organització de compatibilitzar el manteniment de les circulacions ferroviàries amb la realització d’aquests treballs, que han estat adjudicats a Vies i Construccions.

La companyia suma aquesta actuació a altres que ja impulsa per modernitzar la xarxa convencional de Tarragona, com la nova estació de Reus Bellissens; el reforç davant fenòmens meteorològics adversos, com fortes tempestes, d’estacions, boques de túnels i diferents punts del recorregut de les línies Lleida-Roda de Berà i La Plana de Picamoixons-Reus, i diverses actuacions en passos a nivell.

En paral·lel, Adif ultima l’adjudicació de la redacció del projecte per a l’adequació de la línia convencional Saragossa-Lleida-Tarragona als serveis d’Autopista Ferroviària (AF), per a la que es preveu una inversió de 60 milions d’euros.