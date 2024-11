Onze detinguts, un a Tarragona, per agredir sexualment una menor

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha detingut onze persones a diverses províncies, entre elles a Tarragona, per agredir sexualment una menor d'edat de 13 anys, a la qual van manipular en aplicacions de cites per mantenir trobades i sol·licitar-li material pornogràfic d'ella mateixa.

Les detencions, emmarcades en l'operació Terran, s'han dut a terme a les províncies de Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Madrid, Tarragona i Màlaga, i s'ha determinat que els arrestats eren d'alta perillositat per a la llibertat sexual de menors d'edat, segons informa aquest dimecres la Direcció General de Policia en una nota.

La recerca es va iniciar el passat mes de març a Valdepeñas (Ciudad Real) arran de la denúncia d'una dona que havia obtingut proves gràfiques que la seva filla de 13 anys d'edat hauria estat agredida sexualment per homes adults.

Durant les perquisicions, els agents van constatar que la menor havia estat manipulada per aquests adults, que tenien clares intencions sexuals. Havien contactat amb ella a través d'una aplicació de cites per a majors d'edat i, posteriorment, en diferents xarxes socials.

Cinc dels detinguts van arribar a concertar trobades en les quals van agredir sexualment la víctima, tant en aquesta localitat com a la província de Toledo.

Els efectius policials van desenvolupar una investigació a sis províncies diferents en la qual van utilitzar mitjans tècnics per rastrejar i analitzar les dades fictícies fetes servir pels presumptes delinqüents sexuals per evitar ser identificats, mentre que ostentaven diferents números de telèfons i perfils digitals.

Els investigadors van verificar que, presumptament, tots els implicats van actuar sabent l'edat de la menor, la complexió física de la qual no permet dubtar sobre la seva edat biològica i a la qual van manipular perquè enviés material pornogràfic d'ella mateixa.

Als onze detinguts, un dels quals ja va ser a la presó per fets de la mateixa naturalesa, se'ls imputa la presumpta comissió de delictes d'agressió sexual i corrupció de menors, tant per procurar la trobada amb la menor amb finalitats sexuals com per obtenir material pornogràfic de la nena.