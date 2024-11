Desarticulen a Salou i Reus un grup que es dedicava al top manta a les platges de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha intensificat entre els mesos de maig i setembre les actuacions contra el top manta i la venda il·legal de productes falsificats a diverses localitats de Catalunya. El passat 8 d’agost es va dur a terme l’operació PITAR a Salou, Reus i Badalona.

El dispositiu, executat per la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ), va permetre desarticular la infraestructura d’un grup de persones d’origen africà dedicades a la venda de manera coordinada i massiva de productes falsos, especialment roba calçat i bosses, principalment a les platges de les localitats de Cambrils, Hospitalet del Infant i Coma-ruga (El Vendrell).

La investigació va permetre la localització de tres habitatges d’emmagatzematge a Salou, una finca d’emmagatzematge a Reus i una nau industrial de compra de peces falsificades a Badalona.

El passat 8 d’agost la Guàrdia Civil va realitzar diverses entrades i registres als immobles que servien a les finalitats d’aquesta organització delictiva. Com a resultat s’investiga tres persones, hi va haver 30 d’identificats i es va confiscar més de 16.000 articles falsificats valorats en 7 milions d’euros. En els registres van participar les Policies Locals de Salou, Reus i Badalona.

Durant els registres a diversos habitatges del municipi de Salou, un grup d’entre 20 i 30 manters van atacar amb pedres les forces de seguretat que estaven realitzant l’operatiu. Com a conseqüència, dos agents van resultar ferits i diversos vehicles oficials van patir danys materials.

29 actuacions a Catalunya

Durant aquest estiu, la Guàrdia Civil ha realitzat 29 actuacions en les quals han participat més de 1.400 efectius contra la venda il·legal de productes. En total s’han intervingut més de 40.000 articles falsificats amb un valor al mercat superior als 12 milions d’euros.

També es va detenir una persona, 45 persona estan sent investigades i es van instruir 50 actes per infraccions de contraban, 33 denúncies per infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana per tinença d’armes blanques i drogues, 35 denúncies en matèria de transport i la confiscació de 43.673 articles falsificats valorats en 12.498.618 euros.

Les diferents intervencions, que s’han produït entre maig i setembre, s’han focalitzat especialment en zones turístiques, on durant l’època estival prolifera exponencialment la venda il·legal de productes falsificats, sobretot en passejos marítims i altres punts clau de comerç no autoritzat en la via pública.

Durant aquest període d’actuació també es van realitzar inspeccions a establiments permanents, tipus basar, susceptibles de dedicar-se a la comercialització de productes tèxtils de marques falsificades.

Actuacions en la via pública

Al carrer es van realitzar 23 actuacions en diferents localitats de les províncies de Catalunya. A Tarragona, es van fer en Coma-ruga, Hospitalet de l’Infant, Miami Platja, La Rápita, Calafell, Reus, Cambrils i Vila-seca.

Per realitzar aquestes inspeccions al llarg de l’estiu la Guàrdia Civil va desplegar més de 1.400 efectius que van realitzar un treball que en ocasions va comptar amb el suport del Cos Nacional de Policia, els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals, a més de pèrits multimarques especialitzats per a la identificació i valoració dels productes.

D’aquests 1.420 efectius de la Guàrdia Civil, 129 es van desplegar a Barcelona, 644 a Tarragona, 479 en Girona i 117 a Lleida.