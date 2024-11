Tarragona, en alerta per ratxes de vent que poden superar els 72 km/h a partir de dimecres

Imatge d'unes palmeres afectades per la força del vent.ACN

Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT), per un episodi de fort vent previst a la demarcació de Tarragona a partir d'aquest dimecres, on es poden arribar a registrar ratxes de vent de més de 72km/h.

Així doncs, Protecció Civil ha informat que hi ha previsió de forts vents de component oest durant la matinada i el matí de dimecres al litoral i prelitoral central i sud i al sud de la Catalunya central. A més, assegura que el vent es reactivarà a partir de dijous a la tarda, amb un episodi d'afectació més àmplia.

Per la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís groc -moderat- i ha alertat d'un perill 2/6 per aquest episodi de vent. D'altra banda, la temperatura mínima pujarà lleugerament o localment de manera moderada. La temperatura màxima davallarà arreu lleugerament, si bé a punts de Ponent podrà pujar lleugerament.