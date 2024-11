Retards de 20 minuts a les línies R2 sud, R13, R15, R16 i R17 per una incidència a Vilanova i la Geltrú

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els trens de les línies R2 sud, R13, R15, R16 i R17 circulen amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència a Vilanova i la Geltrú (Garraf). N'han informat fonts de Renfe i Adif, que han indicat que s'està treballant per resoldre la situació el més aviat possible.

Fonts de la companyia han informat que els combois poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropin a l'estació de Vilanova i la Geltrú.

A primera hora del matí la circulació de trens d'aquestes línies s'ha interromput uns 40 minuts entre les estacions de Cunit i Sant Vicenç de Calders per un possible atropellament d’una persona entre Calafell i Cunit (Baix Penedès). Finalment, la Policia Local i Mossos i no han trobat indicis d'atropellament.