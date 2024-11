Les exportacions del Camp de Tarragona i l'Ebre van créixer un 13,3% el mes de setembre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van créixer durant el mes de setembre un 13,3%, fins els 966,8 milions d'euros, segons les dades de l'Informe Mensual de Comerç Exterior del Ministeri d'Economia. Si bé les compres a l'exterior s'han reduït un -8,7%, la xifra total representa 1.346,3 milions d'euros, molt per sobre de la de vendes.

Així les coses, el saldo de l'activitat comercial a la demarcació continua sent àmpliament negatiu, amb -379,5 milions, una xifra, malgrat tot, força inferior però als -621,9 milions d'euros del mes de setembre del 2023 passat. El sector químic i dels béns d'equip continuen liderant les compres i les vendes a l'exterior.

Concretament, els productes químics encapçalen el rànquing d'exportacions i importacions: al setembre es va vendre fora per valor de 314,6 milions d'euros, el 32,5% del total provincial, i es va comprar per valor de 216,2 milions. Pel que fa als béns d'equip,

L'evolució acumulada des les dades des del mes de gener apunta un creixement del 6,8% de les exportacions, amb 8.522,2 milions d'euros i una reducció del -1,5% de les importacions, fins els 3.806,3 milions.

Per sectors, novament els productes químics se situen al capdavant, amb 2.907,7 milions en vendes a l'exterior, però també 1.990,5 en compres. Els béns d'equip, en segon lloc, van suposar vendes per valor de 1.386,8 milions i vendes per valor de 1.597,1.