Estudien la viabilitat d’un nou itinerari de mercaderies entre Pau-Canfranc i el Corredor Mediterrani

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat la redacció dels estudis per analitzar la viabilitat d’establir un itinerari de mercaderies per connectar la línia Pau-Canfranc amb el Corredor Mediterrani, quan es reobri la línia ferroviària internacional. S’analitzaran les necessitats funcionals, actuals i futures, per tipologia de trànsits (viatgers i mercaderies) i per tipus d’ample.

El contracte s’ha formalitzat per uns 513.900 euros (IVA inclòs). L’estudi serà elaborat per l’UTE formada per les empreses Ayesa, Ingeniería y Arquitectura S.A. i Teirlog Ingeniería S.L.

Actualment, la connexió de mercaderies entre el node de Saragossa i l’eix litoral del Corredor Mediterrani en l’entorn de Barcelona es realitza a través de dos línies de via única d’ample ibèric amb un sentit preferent de circulació, de tal manera que les mercaderies que van de Saragossa cap a Barcelona circulen per la línia de Saragossa-Lleida-Plana de Picamoixons-Barcelona i el sentit contrari es realitza per la línia de Barcelona-Móra la Nova-Caspe-Zaragoza.

A més, en ambdues línies s’estan impulsant a càrrec d’Adif actuacions per impulsar el trànsit ferroviari de mercaderies, com ampliació de vies d’apartat i gàlibs de túnels i passos superiors.

Amb aquests estudis s’analitzaran diferents possibilitats d’actuació per pal·liar la problemàtica actual i futura, com a increment de quilòmetres a realitzar, inversió de la marxa o ruptura de càrrega, incloent un possible itinerari directe, sense passar per Saragossa, que permeti la connexió amb PauCanfranc, estimant la inversió econòmica i la programació temporal d’aquestes actuacions.

En concret, segons es detalla als plecs de la licitació, s’analitzaran, almenys, tres alternatives amb les diferents possibilitats d’actuació.

- Alternativa 0, iniciativa de mínims, que consistiria a identificar o implementar una instal·lació de càrrega/descàrrega i/o transbord de mercaderies en l’entorn de Saragossa amb l’objectiu de possibilitar la continuïtat dels trànsits internacionals que baixin de Canfranc per la xarxa d’ample ibèric existent fins Catalunya.

- L’Alternativa 1 consisteix a analitzar la implementació d’un espai de càrrega, descàrrega i transbord de mercaderies en l’entorn de Tardienta (Osca) i, a partir d’allà, els trànsits continuarien cap a Barcelona per ample ibèric per la línia Tardienta-Lleida-Sant Vicenç de Calders.

- L’Alternativa 2, la més ambiciosa, consistiria a portar les mercaderies directament en ample estàndard sense ruptura de càrrega des de Canfranc fins el Corredor Mediterrani. Per a això, caldria analitzar la viabilitat d’implementar ample estàndard en la relació Saragossa-San Vicenç de Calders.

L’abast d’aquest treball serà el desenvolupament dels estudis preliminars amb el grau de detall necessari i suficient per permetre la presa de decisions sobre les alternatives d’actuació més idònies per a aquest itinerari ferroviari de mercaderies.