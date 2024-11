Detenen 40 persones, una a Tarragona, per tinença, producció i distribució de pornografia infantil

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha detingut 40 persones a 23 províncies de l'Estat per tinença, producció i distribució de pornografia infantil. D'aquests, vuit detencions s'han fet a Catalunya: 5 a Barcelona, 2 a Lleida i un a Tarragona. Hi han participat més de 200 agents, que han fet més de 60 escorcolls.

Entre els detinguts hi ha un home que utilitzava víctimes menors del seu entorn familiar per elaborar fotos i vídeos amb contingut sexual. La policia ha intervingut 58 telèfons mòbils, 19 ordinadors, 37 discs durs i USB, 6 tauletes i nombrosos dispositius d'emmagatzematge. Tres dels detinguts són menors d'edat i hi ha 13 investigats més.

La investigació va començar per part de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, coordinada amb la Fiscalia Especial de Criminalitat Informàtica. Els escorcolls es van fer a principis de novembre. Cinc de les menors que va utilitzar el detingut que produïa pornografia han sigut identificades. Una altra de les persones detingudes és una dona de 20 anys que tenia material pedòfil al seu telèfon.

Els agents també han detingut un home que havia estat condemnat el 2023 a pena de presó per un delicte contra la llibertat sexual a menor de 16 anys. En l'escorcoll del seu domicili es van intervenir milers d'arxius de material sexual infantil.

Al marge dels 8 detinguts a Catalunya, la resta es van repartir entre Madrid (5); Balears i València (3); Sevilla, Màlaga i Granada (2), i Cantàbria, Cadis, Jaén, Las Palmes, Santa Cruz de Tenerife, Ciudad Real, Àlaba, Biscaia, Zamora, Alacant, Toledo, Ceuta, A Coruña i Navarra (1).

La investigació segueix oberta per localitzar i detenir tres persones que estan a l'estranger, a través dels mecanismes de cooperació amb Europol i Interpol.