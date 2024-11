Retards als regionals de Tarragona per un atropellament entre Sitges i Garraf

Publicat per ACNRedacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els trens de les línies R2 sud, R13, R14, R15, R16 i R17 registren restriccions de la velocitat entre les estacions de Sitges i Garraf per un atropellament, segons han informat Renfe i fonts policials. Els trens poden augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'acostin al tram afectat.

La incidència se suma a la que van viure ahir els regionals per incidències en les instal·lacions d'Adif. Aquesta setmana, el trens també han vist modificat el seu servei habitual ja que es van cancel·lar els trajectes de dimecres al Camp de Tarragona per les restriccions de mobilitat per la DANA.