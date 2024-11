Una oficina bancària mòbil arriba a 58 pobles de Tarragona

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya, juntament amb Caixa Enginyers i CaixaBank, han desplegat la segona fase del projecte Banca Mòbil, una iniciativa per portar els serveis financers a les poblacions sense oficina bancària a través d’un vehicle. Aquesta segona ruta va iniciar ahir i arribarà a 58 municipis del Tarragona i 38 del Penedès.

Concretament, els vehicles passaran per les comarques tarragonines de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Tarragonès, a més de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf. Els vehicles compten amb una petita oficina i un caixer automàtic, de manera que es pugui efectuar qualsevol operació financera en ells. Juanjo Llopis, sotsdirector de Caixa Enginyers, afirma que «la iniciativa ajudarà al desenvolupament dels petits pobles i les seves empreses» davant de la «creixent problemàtica de l’exclusió financera».

Des de CaixaBank, el seu director d’Institucions a Tarragona, Eduard Gené, explica que aquest és un model que havien desplegat per altres parts de l’estat, de fet, apunta que és molt similar al que han posat a disposició dels afectats per la DANA a València de manera gratuïta. Aquestes dues entitats bancàries van ser les guanyadores del concurs presentat per la Generalitat. Totes dues complementaran les seves rutes per tal d’arribar cada quinze dies a cada un dels municipis de la llista.

La presentació de la iniciativa va comptar també amb la presència de Lucía López, delegada del Govern a Tarragona, qui va explicar que la iniciativa vol «arribar a tots els ciutadans de Catalunya». De fet, s’estima que aquest servei arribarà a un total de 47.623 persones a la demarcació. Una altra de les particularitats d’aquest projecte és que serà sempre el mateix tècnic qui atendrà els ciutadans de cada municipi.

Els responsables de les entitats bancàries afirmen que aquesta és una manera d’oferir «un servei humà i complet». La Banca Mòbil oferirà un servei especialment a la gent gran d’aquests pobles, però també als petits empresaris del món rural que necessiten fer gestions bancàries.