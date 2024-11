Recuperat el servei a totes les línies de Rodalies i Llarga Distància després de la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dijous al matí s'ha recuperat el servei a totes les línies de Rodalies de Catalunya, Regionals del sud i Llarga Distància. Així, l'R15 ha funcionat des de l'inici del servei, ja que es va restablir durant la nit passada després de circular només entre Barcelona i Reus durant el dimecres.

Pel que fa a l'R16 i l'R17, un cop els trens exploradora han comprovat el bon estat de la infraestructura aquest dijous al matí, s'ha recuperat la circulació a l'R16 entre Tortosa i Tarragona i a l'R17 entre Tarragona i Salou-PortAventura.

Pel que fa a llarga distància, a les 10.15 hores s'ha recuperat la connexió amb València (Euromed i Intercity) amb la sortida des de Barcelona del primer tren. El primer des de València sortirà a les 11.5 hores. A les 10.30 hores també s'ha recuperat la connexió amb Màlaga.

El pla alternatiu per carretera per les obres de Roda de Berà s'està prestant amb normalitat des de l'inici del servei d’aquest dijous, després que aquest dimecres es va haver de suspendre per les dificultats de mobilitat a causa de les restriccions en diferents carreteres.