Illa es compromet a revertir la rebaixa fiscal del Hard Rock

Esquerra Republicana ha registrat al Parlament una proposició de llei per suprimir els privilegis fiscals aprovats a 2014 que permetia als promotors del Hard Rock a Vila-seca i Salou pagar només un 10% dels impostos sobre els ingressos provinents del joc.

Els Comuns ja van registrar una iniciativa similar al març d’aquest any, durant el mandat liderat per ERC, on demanaven revertir l’acord signat per CiU i el PSC i fer arribar fins al 55% els impostos del complex turístic. Josep María Jove, diputat d’ERC al Parlament, va traslladar una pregunta respecte d’aquesta proposta de lleial una sessió de control celebrada ahir.

El diputat va demanar «retirar la catifa vermella» als promotors i va apel·lar al president de la Generalitat, Salvador Illa, per demanar-li les seves intencions davant la iniciativa presentada pels republicans. Illa va assegurar que el seu grup parlamentari es dedicarà a «complir els compromisos subscrits amb ERC i els Comuns», assegurant que eliminar la rebaixa fiscal del Hard Rock era una de les línies previstes per l’executiu que lidera.

«El context és diferent avui del que era el 2014», va afegir el president, assegurant que «actualment no es donen les condicions perquè existeixi aquesta rebaixa fiscal». «Volem projectes que serveixin per tirar endavant el país, però en cap cas aquests poden escapar d’una fiscalitat justa», sentenciava Illa. Cal recordar que el projecte del Hard Rock va ser la peça que va fer caure els darrers pressupostos catalans i va forçar a ERC a convocar unes noves eleccions.