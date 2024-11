La FEAT i la CEPTA critiquen les restriccions per la DANA i demanen: «mesures adequades a la realitat»

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona (FEAT) i la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) critiquen les restriccions de mobilitat imposades pel Govern a causa de la DANA. Demanen mesures «proporcionals» perquè consideren que hi ha el risc que la gent no faci cas.

El director de la FEAT, Josep Lluís Aymat, ha assenyalat que necessiten «d’una banda, mesures que garanteixin la seguretat, i de l’altra que estiguin prou ajustades perquè les restriccions s’adeqüin en tot moment a la realitat». Els transportistes calculen pèrdues d’entre el 7 i el 10% de la facturació pels dos dies de temporal durant el mes de novembre que s’han decretat restriccions.

L’endemà de les restriccions per la gota freda que ha creuat pel sud de Catalunya, el sector empresarial i de transports ha demanat reunir-se amb la Direcció General de Transports i Mobilitat, Trànsit i Protecció Civil. Creuen que les restriccions han estat «desproporcionades». El president de la CEPTA, Xavier Rigau, diu que en un escenari de canvi climàtic com l’actual, les accions «s’han de gestionar entre tots» i ha emplaçat les administracions a «trobar un equilibri». Rigau reclama «donar confiança a les empreses i a la ciutadania» davant un Govern que vol «controlar-ho tot», ha dit.

Aymat ha manifestat que no es poden fer «mesures tan restrictives de manera recurrent», ja que en els últims deu dies s’ha optat dues vegades pel confinament. «Patim el risc que la gent no faci cas», ha avisat. Per això, la FEAT demana «mecanismes i respostes molt més àgils» que siguin fruit d'una «avaluació de la situació en temps real».

També han lamentat que Trànsit optés per tallar l’autopista AP-7, recordant que és «més segura que qualsevol altra via», ha asseverat Aymat. «Obligar a estar aturat o a agafar una carretera secundària no és correcte, l’autopista és una via essencial a Catalunya i a tot Europa», ha indicat. «És la via més segura», ha insistit.

De moment han comentat que el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, els ha trucat aquest matí per posar-se a la seva disposició per «millorar els protocols» i «minimitzar els impactes negatius» en els talls de mobilitat a causa dels temporals.

«Un país preparat»

Aymat ha assenyalat que Catalunya «no pot sostenir» una aturada cada cop que hi hagi un temporal, tenint en compte que aquests fenòmens meteorològics extrems seran cada cop més recurrents. Creuen que les mesures s’han pres després de la catàstrofe que va viure el País Valencià el 29 de novembre. «La ciutadania no entenem com els polítics aprofiten els morts per treure rèdit polític», ha clamat el president de la CEPTA. «No pot ser que un conseller tingui por que el tractin de Mazón», ha etzibat el president de la FEAT, Joaquim Riudeubas.

El màxim responsable de la federació de transportistes ha apuntat que Catalunya és «un país preparat». «Ens han passat moltes coses que han fet que ens preparessin. Hi ha hagut coses molt importants a la província que ens han fet reflexionar», ha destacat Riudeubas tot recordant l’accident al càmping dels Alfacs.