Renfe redueix el servei a Tarragona aquest dimecres per les pluges torrencials previstes

Renfe redueix el servei a Tarragona aquest dimecres per les pluges previstes i les restriccions de mobilitat decretades pel Govern de la Generalitat en cinc comarques. Segons ha informat Renfe en un comunicat, davant del temporal de pluja anunciat al sud de Catalunya, el servei per demà dimecres quedarà afectat.

Concretament, l’R15 funcionarà entre Barcelona i Reus però no es prestarà servei entre Reus-Móra-Casp i Saragossa. Pel que fa a l’R16, hi haurà limitacions de velocitat entre Tortosa i L’Aldea. L’R17 suspèn el servei llançadora entre Tarragona i Salou – Port Aventura. Pel que fa al pla alternatiu per carretera per les obres de Roda de Berà, Renfe informa que «es reduiran» les expedicions.

L’operador assenyala que la reducció del servei respon a les restriccions establertes i la previsió de mal temps alhora que es vol preservar la seguretat dels viatgers. També informa que es manté un contacte permanent amb Adif i amb CECAT «per si fos necessari aplicar noves restriccions en el servei».