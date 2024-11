Núria Parlon, consellera d'Interior: «les precipitacions de demà poden ser torrencials en alguns punts de Tarragona»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de Catalunya, Núria Parlon, ha anunciat que les pluges previstes per demà podrien ser «torrencials» a les comarques del Tarragonès, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. Davant d'aquest escenari, Parlon ha avançat que s’establiran restriccions de mobilitat i que l’activitat a escoles, universitats i altres centres de treball no essencials quedarà suspesa per garantir la seguretat de la població.

«Afectarà escoles, universitats, l'activitat laboral i la mobilitat que no sigui estrictament necessària», ha declarat Parlon, subratllant la gravetat de la situació. Segons la consellera, els serveis essencials com els Mossos d'Esquadra, les policies locals i els bombers rebran reforços a les zones més afectades per intervenir en qualsevol situació d’emergència. «Estableixen com a serveis essencials els cossos d'emergències: Mossos d'Esquadra, policies locals, bombers... Farem un reforç en aquestes zones per si cal fer atencions específiques per qualsevol situació que es pugui produir», ha explicat.