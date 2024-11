Aquests són els 7 productes estrella de Tarragona segons la revista Viajar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona és un destí que enamora no només per les seves impressionants platges i rica història, sinó també per la seva exquisida gastronomia. Influïda per segles de tradició mediterrània, la cuina tarragonina ofereix una àmplia varietat de productes típics que delectaran fins els paladars més exigents. Per aquesta raó, la revista Viajar ha elaborat un rànquing amb els productes més típics de la demarcació per a gaudir i degustar els seus plats tradicionals.

El romesco, la salsa emblema de Tarragona

Un dels pilars fonamentals de la gastronomia de Tarragona és, sens dubte, la salsa romesco. Aquest adorn, originari de la regió, s’elabora amb una saborosa combinació de tomàquets, pebrots vermells rostits, ametlles, avellanes, all i oli d’oliva. La seva versatilitat li permet acompanyar una gran varietat de plats, des de peixos i mariscos fins verdures rostides i carns a la graella.

La calçotada, una celebració culinària única

Durant els mesos d’hivern, Tarragona es vesteix de festa per celebrar la famosa calçotada. Aquest esdeveniment gira entorn dels calçots, una varietat de ceba tendra i allargada típica de la localitat de Valls. Els calçots es rosteixen al foc fins que estiguin tendres i, després de pelar la pell cremada amb les mans, se submergeixen en la deliciosa salsa romesco. Més que un simple plat, la calçotada és una autèntica experiència gastronòmica i social que reuneix a familiars i amics al voltant de la taula.

Xató, l’amanida que fusiona mar i terra

Un altre d’imprescindible de la cuina tarragonina és el xató, una amanida que combina a la perfecció productes del mar i de la terra. La seva base és l’escarola, sobre la qual s’afegeixen anxoves, tonyina, bacallà dessalat i olives. El toc final el posa la inconfusible salsa romesco. Durant la Ruta del Xató, un esdeveniment gastronòmic que recorre diferents localitats de la província, podràs degustar aquest plat en tota la seva esplendor.

La coca de recapte, la pizza mediterrània

Si busques un menjar ràpid i saborós, no pots deixar de provar la coca de recapte. Aquesta espècie de pizza mediterrània s’elabora amb una base de massa cruixent sobre la qual es disposen ingredients com a escalivada, anxoves, sardines o embotits. La seva versatilitat la converteix en una opció perfecta per a qualsevol moment del dia.

Arròs negre, el sabor del mar en un plat

Per als amants dels sabors marins, l’arròs negre és una elecció ineludible. Aquest arròs, típic de la costa mediterrània, deu el seu característic color negre a la tinta del calamar o la sípia. Es cuina juntament amb altres mariscos com a calamars i gambes, la qual cosa resulta en un plat ple de sabor i personalitat.

Suquet de peix, el guisat mariner per excel·lència

Un altre tresor gastronòmic de Tarragona és el suquet de peix, un guisat tradicional de pescadors que uneix peix, marisc i patates en un caldo saborós i lleugerament espès. El seu nom prové del verb català «suquejar», amb referència al deliciós caldo que acompanya al guisat i li atorga aquest sabor intens i mariner tan característic.

Menjar blanc, el dolç llegat àrab

Per posar el punt final a aquest recorregut gastronòmic, no podem oblidar el menjar blanc, unes postres centenàries nascudes a Tarragona. Es tracta d’una suau i sedosa crema elaborada amb ametlla, canyella, llimó, sucre i midó. Servit fred, aquest dolç de delicat sabor és un clar exemple de la influència àrab en la gastronomia de la regió.