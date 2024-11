El sector turístic de Tarragona rebutja l'augment de l'impost sobre les estades turístiques

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Davant les declaracions fetes pel president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en què es mostrava disposat a incrementar l’impost sobre les estades en establiments turístics, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT) ha manifestat el seu desacord absolut, «ja que aquesta mesura suposaria una pressió addicional desmesurada per a un sector clau per a l'economia tarragonina».

Segons Berta Cabré, presidenta de la FEHT, «no estem disposats a acceptar un nou increment d'aquest impost que amenaça la competitivitat d'una indústria que genera riquesa i ocupació. A més, és molt decebedor comprovar que el president de la Generalitat no defensa el creixement d'un sector que és capdavanter en molts àmbits i que fa possible que Catalunya continuï sent una destinació atractiva internacionalment».

Més de 80 MEUR recaptats a Tarragona

La presidenta Cabré ha recordat que Catalunya és l’única comunitat autònoma de l'Estat espanyol que aplica aquest impost i que el sector ja es troba en una situació insostenible d'asfíxia fiscal. «Des de la posada en marxa d'aquest impost fa uns 10 anys, les administracions públiques han rebut més de 80 milions d’euros recaptats pels establiments turístics de la nostra demarcació. La realitat actual és que aquest impost ha passat de ser una mesura per millorar la qualitat turística i ajudar a la promoció turística per afavorir la desestacionalització, a esdevenir una eina recaptatòria de fàcil accés, i sembla que les administracions han trobat en el nostre sector una font de finançament constant», lamenta Cabré.

A més, la presidenta de la FEHT ha explicat que «en aquest debat s’oblida que aquest impost no només afecta els turistes, sinó que recau directament sobre la competitivitat de les empreses. Els establiments turístics hem de decidir entre assumir aquest cost o repercutir-lo als clients, amb el risc de perdre visites en benefici d'altres destinacions que no penalitzen amb aquesta càrrega impositiva extra».

Respecte i reconeixement institucional

A més, des de la FEHT es reclama més respecte cap al sector turístic i un reconeixement per la seva contribució a l'ecosistema econòmic i social del territori. «És fonamental que es comprengui que la nostra activitat no només genera ingressos directes, sinó que contribueix al benestar de moltes altres activitats indirectes. En comptes de promoure increments fiscals, cal que les administracions treballin de la mà amb el sector per reforçar la nostra posició com a destinació de qualitat i amb una activitat de 365 dies l’any», conclou Berta Cabré.