A licitació el contracte per a la conservació de diverses carreteres a la demarcació de Tarragona per 13,9 MEUR

El govern espanyol ha autoritzat la licitació d’un contracte de serveis per a la conservació i explotació de carreteres de l'Estat a la demarcació de Tarragona per un valor estimat de 13,9 milions d'euros (IVA no inclòs). Aquest dilluns, el Consell de Ministres ha donat llum verda al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible perquè contracti els treballs.

L’actuació tindrà una durada inicial de tres anys, amb la possibilitat d’una pròrroga de dos anys i una altra addicional d'un màxim de nou mesos. El contracte inclou el manteniment i conservació de 107 km de carreteres, entre elles el tram de l'N-420, des del quilòmetre 781,400, en el límit amb la província de Terol, fins al 869 a Reus, així com diversos trams de la N-420A.