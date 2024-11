Els farmacèutics de Tarragona alerten dels riscos de consumir alcohol: «Pot causar problemes greus de salut»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) participa un any més en el Dia Mundial Sense Alcohol, que es commemora el 15 de novembre, i en la XIV Setmana del Cribratge d’Alcohol que s’engega aquest dilluns, 11 de novembre, i s’estendrà fins al 17 de novembre.

Aquesta iniciativa forma part de la Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d'alcohol, i està enfocada a informar, educar i conscienciar la població sobre les conseqüències negatives del consum d'alcohol, així com a promoure estils de vida saludables.

La campanya, liderada pel Grup de Treball (GdT) Prevenció sobre Drogues des de la Farmàcia Comunitària del COFT, posa l’accent en els riscos reals associats al consum d'alcohol i té com a objectiu que les persones prenguin consciència del seu propi consum. Des del COFT, es recorda que l’alcohol, malgrat la seva acceptació social, pot causar greus problemes de salut, com ara malalties del fetge, del cor, càncer, així com trastorns mentals, entre d’altres.

Prevenció de drogues

El COFT subratlla el paper dels farmacèutics com a agents de salut de proximitat, amb capacitat per detectar possibles situacions de risc i oferir orientació i suport als pacients. En aquest sentit, té activa la Xarxa de Farmàcies per a la Prevenció sobre Drogues mitjançant la qual, una desena de farmàcies a la demarcació de Tarragona s’estableixen com a referents de salut de primera línia en la prevenció del consum de drogues.

Paral·lelament, durant aquests dies, les farmàcies incidiran en la importància de reflexionar sobre el consum d’alcohol per identificar possibles patrons de risc. Amb aquest propòsit, els farmacèutics donaran a conèixer la calculadora «Veus el que beus?». Aquesta, mitjançant un qüestionari senzill i anònim, facilita informació sobre el patró de consum de cada usuari.

A banda d’aquesta eina, les farmàcies també disposen de material professional del Programa Beveu Menys per ajudar a identificar el problema i contribuir a reduir la ingesta d’alcohol. Un altre dels materials disponibles a les farmàcies és un tríptic explicatiu sobre l’alcohol, elaborat pel Grup de Treball (GdT) Prevenció sobre Drogues des de la Farmàcia Comunitària del COFT. A través d’aquest material, les famílies trobaran recomanacions per tal d’evitar el consum d’aquesta substància en l’adolescència i obtindran informació sobre els riscos de la combinació de l’alcohol amb begudes energètiques i també amb medicaments. També, les xarxes socials del COFT s’ompliran d’aquests missatges preventius durant aquests dies.

El consum d’alcohol entre els joves

L’alcohol segueix sent la substància psicoactiva més consumida entre els estudiants d’entre 14 i 18 anys i aquella que es percep amb menor risc el seu consum habitual. Segons l’Enquesta sobre l’ús de les drogues en ensenyaments de secundària a Espanya (ESTUDES) 2023, el 56,6% dels joves, d’entre 14 i 18 anys, afirma haver consumit alcohol l’últim mes.

Alhora, les darreres dades del Sistema d’Informació sobre Drogodependències de Catalunya, apunten que l’alcohol és la substància que continua motivant més inicis de tractament. Un 45% del total de les sol·licituds de tractament durant l’any 2022 han estat originades per l’alcohol i amb un 53% ha estat la substància que ha originat més urgències hospitalàries el mateix any.