Els cognoms més comuns a Tarragona: descobreix el 'top ten’ de l'any 2023

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, González, Pérez, Gómez i Moreno són els deu cognoms més repetits a Tarragona l’any 2023, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 33.851 persones s’anomenen García a la demarcació, 16.939 d’elles com a primer cognom i 16.912 com a segon.

El segueix Martínez (24.324 persones, 12.090 com a primer i 12.234 com a segon), López (20.916 persones, 10.327 com a primer i 10.589 com a segon), Sánchez (20.050 persones, 9.887 com a primer i 10.163 com a segon) i Rodríguez (18.863 persones, 9.509 com a primer i 9.354 com a segon), que completen els cinc primers llocs en la classificació.

El 'top ten’ el completa Fernández (18.245 persones, 9.155 com a primer i 9.091 com a segon), González (17.878 persones, 8.984 com a primer i 8.894 com a segon), Pérez (16.141 persones, 7.923 com a primer i 8.218 com a segon), Gómez (11.581 persones, 5.829 com a primer i 5.752 com a segon) i Moreno (9.343 persones, 4.683 com a primer i 4.660 com a segon).