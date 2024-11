Aquests són els cinc restaurants de Tarragona reconeguts per la Guia Repsol amb un 'Solete amb Solera'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guía Repsol ha publicat aquesta setmana la llista de Soletes amb Solera, uns premis que tenen l’objectiu d’homenatjar la tradició i reivindiquen tant els negocis clàssics que han resistit al pas del temps com l’empenta dels més joves que han decidit apostar per l’autèntic. En total, s’han repartit 300 nous distintius d’aquest tipus a tot Espanya, i cinc d’ells en la demarcació de Tarragona.

Així doncs, entre els restaurants que han rebut aquest reconeixement a la demarcació es troben la Cooperativa Elena, situada a El Catllar, Gelats i Torrons Xixona, establiment ubicat a Reus, Hostal Colomí, situat a Santa Coloma de Queralt, el restaurant Les Fonts, ubicat a Cambrils i, finalment, el restaurant Miralles, situat a Horta de Sant Joan.

«Volem reconèixer a aquells que s’han mantingut fidels als sabors en els quals es reconeixen diverses generacions. Aquests Soletes amb Solera comparteixen una filosofia comuna que es nodreix de l’entorn i l’herència rebuda, tan vigent en pobles i ciutats petites i que en els últims temps ha encomanat d’aquest arrelament a les grans urbs i a una part dels que estan estrenant els seus negocis», ha explicat María Ritter, directora de Guia Repsol.

Així, els Soletes es reparteixen entre cuines on les receptes es mantenen inalterables, encara que l’experiència les va enriquint any rere any. També reben un reconeixement les barres, on el producte, els costums, la decoració i fins l’accent de parroquians habituals i el personal expliquen el lloc en el qual un es troba.