Els museus de Tarragona perden un 40% de visitants

Els equipaments patrimonials (museus, col·leccions, monuments i centres d’interpretació) de Catalunya van rebre el 2023 gairebé 23,4 milions de visitants, un 20% més que el 2022. Segons el darrer informe de l’Observatori dels públics del patrimoni cultural de Catalunya, que recull dades entre 2016 i 2023, el públic s’apropa però encara no iguala les xifres prepandèmiques, ni del 2019 (25 milions de visitants) ni tampoc del 2016 (24,2).

Amb tot, l’any passat aquests centres van recuperar gairebé 4 milions de visitants respecte el 2022, principalment a Barcelona. En canvi, el equipaments museístics i col·leccions de Tarragona i Terres de l’Ebre registren una important caiguda d’un 40% de públic, i també a Girona va disminuir un 11%.

Les dades del ‘Recompte de visitants dels equipaments patrimonials de Catalunya (2016-2023)’, publicat aquest mes d’octubre, mostren com els centres patrimonials segueixen recuperant públic després de la davallada històrica de l’any 2020 per la pandèmia, però encara no han assolit el volum de visites que tenien abans.

En l’informe, l’Observatori dels Públics del Patrimoni, que forma part de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, inclou les dades de 236 equipaments patrimonials de tot el territori: tots els museus registrats del país (117), 83 col·leccions («pràcticament tots els equipaments grans i mitjans i un bon nombre de petits», 29 monuments i 7 centres d’interpretació).

L’increment de públic entre el 2022 i el 2023 (d’un 20,1%), per arribar a 23.425.666 visitants, es produeix essencialment a la ciutat de Barcelona (de 14,5 milions a 18 milions en un sol any), mentre en altres àrees es desinfla l’afluència, principalment el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre (de 2,24 cau a 1,3 milions, un 40% menys) i també a les comarques gironines (de 2,48 milions, a 2,19 milions).

D’altra banda, els registres de visitants que documenta l’informe mostren que els equipaments privats són els que més han augmentat el seu públic, un 26,6%, però que també ho han fet els públics, un 12%. Pel que fa a les visites i activitats gratuïtes, representen el 36,4% dels visitants (en el cas dels equipaments públics, s’eleven fins el 50%).

Pel que fa a la mitjana diària de visitants per equipament, 373 el 2023, també s’ha recuperat i s’aproxima una mica més -percentualment- als valors del 2019 (de 387,9) i supera la mitjana de 2016 (366,8).

Els visitants ‘a l’edifici’ perden pes

L’informe també assenyala un fenomen que, sense ser nou, el 2023 es va accentuar. És la caiguda del perfil de visitants ‘a l’edifici’ (aquelles persones que acudeixen al recinte museístic pel seu valor arquitectònic sense fer-ne cap ús, sense visitar exposicions ni realitzar activitats de l’equipament).

L’any passat n’hi va haver un 17% menys que el 2022, tot i l’augment global del nombre de visitants als museus, amb un total de poc més de 619.000 persones. Si es compara amb uns anys abans de la pandèmia, la caiguda és molt més accentuada: el 2016 hi havia més de 2 milions d’aquest perfil de visitants, i l’any abans del covid, encara 1,6 milions.

Fort augment dels visitants escolars

Les visites escolars representen el 10,3% de tots els visitants dels equipaments patrimonials, el 2023 -i fins a un 20% dels equipaments petits-. Ara bé, respecte a 2022, el creixement d’aquest perfil de visitants ha estat pronunciat, gairebé d’un 30%, passant d’1,73 milions a 2,2 milions d’infants, una xifra, aquesta sí, més alta que abans de la pandèmia.

D’altra banda, també es constata una petita recuperació del nombre de dies d’obertura anuals dels equipaments, que de mitjana van ser de 266 per centre l’any 2023, tres més que el 2022. Malgrat això, al llarg dels anys es constata una tendència a la reducció dels dies en què els equipaments obren al públic, de mitjana: 282 l’any 2016, 274 el 2019 i 266 del 2023.