L’ACA destina 6 MEUR a pal·liar la sequera al Priorat i al Baix Camp

L’Agència Catalana de l’Aigua, l’ACA, ha aprovat les bases de la pròxima convocatòria d’una línia d’ajuts per a pal·liar la sequera a les conques del Siurana, Riudecanyes i el Montsant, amb una dotació total de 6 milions d’euros. Aquestes zones del país són les més afectades per la sequera que viu Catalunya des de finals de 2020 i, per aquest motiu, l’Agència ha aprovat en el seu darrer consell d’administració, les bases d’aquestes subvencions, que es publicaran Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant els dies vinents.

Utilitats de la inversió

Aquests ajuts serviran per cobrir les despeses generades pel transport d’aigua en camions cisterna i l’execució d’obres d’emergència, la construcció de pous o recuperació de captacions en desús, així com el lloguer, compra i reparació de l’equipament de tractament de l’aigua, equips elèctrics, equips de mesura de cabals, entre d’altres.

Dins d’aquesta línia de subvencions, també es preveuen ajuts per als pretractaments necessaris, com són la filtració, la decantació o la solució de gestió de l’energia; quan es capten aigües superficials i la protecció de les captacions superficials per a preservar la qualitat de l’aigua captada i la seva adequació ambiental; el lloguer de grups electrògens per al servei d’aigua en alta; el lloguer d’equips de potabilització de l’aigua; entre d’altres.

Avançament dels diners

Una de les principals novetats d’aquesta subvenció, donada la gravetat de la situació, és que permet avançar els diners per al desenvolupament de les obres i s’ofereix flexibilització en cas que s’opti per una altra solució per garantir l’abastament.

En aquest sentit, a partir de la publicació de la resolució d’atorgament de les subvencions, queda autoritzat el pagament de bestretes fins al 100% de la subvenció concedida, prèvia sol·licitud dels ens beneficiaris.

Qui els pot demanar?

Podran acollir-se als ajuts les entitats locals i les agrupacions d’ens locals que pertanyen a les conques del Siurana, del Montsant i de Riudecanyes, o bé s’abasteixen principalment amb els recursos hídrics provinents d’aquestes conques, i que hagin de realitzar despeses objecte de subvenció, en els termes, les condicions i els requisits que estableixen aquestes bases.

Aquelles entitats locals que, tot i trobar-se en l’àmbit territorial esmentat, disposin de connexió a la xarxa d’abastament gestionada pel Consorci d’Aigües de Tarragona, no poden optar a aquesta línia de subvencions.