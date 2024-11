STR entrega material dels treballadors del Camp de Tarragona per als afectats per la DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sindicat de Treballadors (STR) ha entregat material a València per als afectas de la DANA procedent dels treballadors del Camp de Tarragona. Gràcies a una recollida solidària s’han omplert dues furgonetes de gran mida amb productes essencials, incloent-hi roba d'abric, articles d’higiene, aliments no peribles i productes per a nadons.

Aquests subministraments es van traslladar aquesta setmana a València, on es van distribuir en un centre proper a les zones més afectades, assegurant que arribessin ràpidament a aquells que més ho necessiten.

El Secretari de Comunicació de STR, Jordi Margalef, ha assegurat que «la implicació i generositat dels treballadors del Camp de Tarragona ha estat extraordinària. És inspirador veure com, en moments de necessitat, la nostra comunitat respon amb tanta força i determinació».

STR continua amb la recollida de donacions durant aquests dies, les quals seran traslladades a finals d’aquesta setmana, ampliant així l’ajuda als afectats.