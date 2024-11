Rocamora i Marín aspiren a presidir el col·legi d’advocacia de Tarragona

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona (ICAT) ha convocat una jornada electoral aquest 26 de novembre per escollir el degà que el presidirà durant el següent mandat, els comicis comptaran amb dues candidatures. Per una banda, l’actual degana, Estela Martín, aspira a la reelecció per un mandat més.

Per altra banda, els col·legiats podran votar també per la candidatura de David Rocamora, expresident de la Fundació de l’ICAT, com a nou degà. La llista encapçalada per Estela Martín es defineix com «una combinació de companys amb experiència a la Junta de Govern amb altres que ens aporten una renovació».

El programa de l’actual degana se centra en la digitalització i la defensa de les retribucions i cobertures socials dels professionals del dret. La candidatura de Martín també remarca la importància del projecte del Fòrum Judicial de Tarragona, assegurant que es mostraran «implacables davant l’incompliment de promeses en aquesta assignatura pendent».

Per la seva part, Rocamora centra la seva candidatura en «fer una millora substancial de la protecció social de l’advocat», en referència a la millora de la situació dels professionals quan estan de baixa o jubilats. A banda, el candidat considera clau «fer servir els diners del col·legi per prestar servei als col·legiats», en contraposició de l’aposta de l’actual junta per sanejar els comptes.

Respecte al Fòrum Judicial, Rocamora considera que el col·legi ha de tenir una posició de «confrontació i reivindicació» amb el poder públic i no ser «complaents». La jornada electoral tindrà lloc el 26 de novembre a la seu de l’ICAT, però el vot anticipat i el vot per correu arrancarà aquest 19 de novembre fins un dia abans de les eleccions presencials.