Reintroduïdes més de 1.600 tortugues mediterrànies al Camp de Tarragona des del gener

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, amb la col·laboració del Centre Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) i el Centre de Reproducció de Tortugues (CRT) de l'Albera, han alliberat aquest 2024 2.830 tortugues mediterrànies al medi. Aquesta tortuga és una espècie protegida i catalogada actualment en perill d'extinció.

Aquests alliberaments s'emmarquen dins del programa de reintroducció d'aquesta espècie que s'està desenvolupant en diversos espais naturals com el Parc Natural dels Ports, el del Cap de Creus, el de la Serra de Montsant o l'Espai d'Interès Natural (EIN) de Gaià. Part dels exemplars reintroduïts provenen dels milers de tortugues que es recullen cada any de particulars. L'objectiu dels alliberaments és reforçar les incipients poblacions creades o la que ja hi ha a la serra de l'Albera, on es troba la única població autòctona de l'espècie.

Les tortugues alliberades provenen del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèpits de Catalunya de Masquefa i del CRT de l'Albera, a Garriguella.

Fins als anys vuitanta, aquesta espècie es comercialitzava a les botigues d'animals i altres establiments com animal domèstic. Aquest fet, juntament amb l'elevada longevitat -entre 70 i 80 anys- fa que encara moltes persones en tinguin a casa seva sense saber que la tinença és il·legal.

Darrers alliberaments

En les darreres setmanes s'han alliberat un gran nombre de tortugues mediterrànies. Així, conjuntament amb el CRARC s'han realitzat alliberaments al Parc Natural dels Ports (324 exemplars), a la vall de Bovera (34 exemplars), al Parc Natural de la Serra del Montsant (211) i a l'EIN del Gaià (1.086 exemplars). Anteriorment, a la primavera també se n'havien alliberat 1.175 més a la serra del Montsant, al Gaià i als Ports.

Està previst que properament es facin nous alliberaments de 269 exemplars a la zona del Cap de Creus i a l’Albera.

Des del Departament han fet una crida a evitar actituds incíviques com capturar exemplars de la natura, creient que podrien convertir-se en mascotes, ja que ha recordat que es tracta d'una espècie protegida. Per això, ha recordat que si es troba algun exemplar no s'ha de tocar i s'ha d'avisar als gestors dels espais o al Cos d'Agents Rurals. En el cas d'exemplars a domicilis privats, la conselleria ha recordat que cal entregar-los als centres de recuperació.