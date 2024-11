Precaució en la mobilitat i activitats a l'exterior: Protecció Civil alerta de tempestes intenses a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La pluja torna a fer acte de presència a la demarcació de Tarragona. De fet, el Meteocat ha activat l'avís groc -moderat- per intensitat i acumulació de pluja. En aquests moments, ja plou en diversos punts de la demarcació i municipis com Prades ja acumulen 12,4 litres per metre quadrat.

Així doncs, tot i que, en general, s'acumularan quantitats poc abundants, algunes de les precipitacions poden descarregar amb forta intensitat i acumular quantitats abundants de precipitació (entre 20 i 50 mm en mitja hora). A més, aquestes precipitacions podrien anar acompanyades de tempesta.

Per aquest motiu, Protecció Civil ha demanat, a través de les xarxes socials, precaució en la mobilitat i en les activitats que se celebrin a l'exterior i, a més, ha animat a la població a seguir les informacions del Meteocat i de Trànsit, per si hi hagués alguna incidència.