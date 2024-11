Augmenten un 59% els usuaris dels Avant que connecten Tarragona amb Barcelona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els trens Avant que connecten Lleida i Camp de Tarragona amb Barcelona han notat un increment del 59% d'usuaris des de l'1 d'octubre, quan va començar el tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per les obres al túnel de Roda de Berà. En total, 7.293 persones han fet servir aquest servei de mitja distància d'altra velocitat.

Pel que fa a l'Avant de Tortosa, ha registrat 8.736 passatgers en el mes de recuperació del trajecte. D'altra banda, el servei de trens regionals van sumar 329.696 usuaris al llarg del mes d'octubre. Renfe apunta que la demanda es manté en el 77,64% un mes després de l'inici de la interrupció de la circulació.

Des del passat 1 d'octubre, els usuaris de les línies R14, R15, R16, R17 i RT2 han hagut de fer front al tall ferroviari provocat per les obres al túnel de Roda de Berà. En total, es calcula que més de 15.000 persones s'han vist afectades per uns treballs que duraran, com a mínim cinc mesos, és a dir, fins al pròxim 1 de març.

Des de llavors, els passatgers d'aquestes línies que connectaven el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Barcelona han hagut de modificar les seves rutines i familiaritzar-se amb el transport per carretera, concretament, al tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Un trajecte de 25 quilòmetres, on Renfe ha habilitat desenes d'autobusos en el marc de l'anomenat pla alternatiu de transport (PAT).