Tallades l'N-340 a la Ràpita, la TV-3454 a Deltebre i dos carril a l'A-27 a Valls pels efectes de la DANA

Maquinària treballant per treure el fang de l'A-27 a Valls

Els efectes de les pluges que aquest dilluns van caure a bona part de Catalunya mantenen algunes carreteres afectades aquest dimarts al matí. Així, es troba encara tallada l'N-340 a la Ràpita per inundacions i el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la via alternativa és la TV-3408. També es manté tallada la TV-3453 a Deltebre.

Per últim, l'A-27 a Valls, que es va veure afectada per esllavissades, té només un carril obert en cada sentit de circulació. Durant el dia d'ahir una màquina excavadora va estar treballant a la zona per treure tota la terra i pedres que havien caigut a la calçada.

Durant tot el dia de dilluns, diverses carreteres van estar tallades a la circulació per acumulacions d'aigua a la via o despreniments. També hi havia restriccions de mobilitat fins les 14 hores amb controls dels Mossos d'Esquadra en diferents punts de la demarcació de Tarragona.