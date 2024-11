Restablerta la circulació de Rodalies i regionals del sud a excepció d'un tram a l'R15 i a l'R17

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei de Rodalies i dels regionals del sud funcionen aquest dimarts amb normalitat després del tall pels efectes de les pluges a excepció d'un tram de l'R15 i un altre de l'R17. Així, hi ha normalitat al servei a l'R1, l'R2, l'R3, l'R4 i l'R8, així com a l'R11, l'R12 i l'RG1.

Pel que fa als regionals del sud, hi ha servei a l'R13 entre Lleida i Barcelona, a l'R14 de Tarragona a la Plana i a l'R16 de Tarragona a Barcelona. A l'R15, hi ha servei entre Reus i Barcelona, però no funciona entre Mora i Casp. A l'R17 tampoc hi ha servei entre Tarragona i Salou PortAventura. En aquests trams es continuaran fent comprovacions durant el matí i si no hi ha afectacions es recuperarà el servei. Renfe ha alertat que es pot produir alguna alteració horària derivada del reposicionament de personal de conducció i materials.

D'altra banda, el servei d'autobusos establert pel tall de Roda de Berà funciona dins els horaris habituals.