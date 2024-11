Tarragona es bolca en ajuda per als afectats de la DANA de València

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La demarcació de Tarragona s’ha bolcat en l’ajuda per les víctimes de la DANA al País Valencià. Des de diferents ciutats del territori ja s’han organitzat múltiples punts de recollida d’aliments, roba i materials necessaris per a les tasques de neteja, així com diferents comptes bancaris que accepten donatius que es donaran als pobles afectats.

A Tarragona ciutat diversos punts recolliran, fins al dimarts dia 5, roba d’abric, roba de llit, menjar de llarga durada, bolquers, productes d’higiene personal i aliments per a animals. Els punts de recollida estan situats en la Pizzeria 8 1/2, en La Llavor i en La Lola, establiments situats en la plaça Mossén Cinto Verdaguer i en el Sr. García del carrer Enric d’Ossó, entre altres.

Un altre punt de recollida de material disponible és el de la Cooperativa Obrera de Tarragona, ubicada al carrer Fortuny número 23. A més, l’Ajuntament habilitarà avui un compte bancari per canalitzar les aportacions econòmiques als municipis afectats per la DANA. Creu Roja i Càritas també han habilitat dos comptes per realitzar les donacions tant per Bizum, SMS i transferència bancària.

A Reus, entitats socials i veïnals també s’han organitzat en diferents punts. L’AC Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias han fet arribar més de 5 kg de material entre aigua i utensilis. L’AV La Pastoreta tenen el punt obert de recollida fins a l’11 de novembre. Altres entitats, com l’Òmnium i l’AE la Mulassa també tenen els seus punts de recollida.

La solidaritat també està present arreu de la demarcació. A Altafulla, el Centre d’Entitats situat al Parc del Comunidor va ser el punt principal de recaptació. A la Canonja, l’Institut Collblanc estarà obert fins al dimecres per recaptar aliments, bolquers i diferents materials necessaris. Aquest cap de setmana, el Morell i Torredembarra també han col·laborat en la recollida d’objectes.