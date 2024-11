El Meteocat avisa de temps violent i tempestes intenses a Catalunya

Dos veïns treuen aigua del carrer Josep Vicenç Foix de Sitges, anegat per la tempesta.ACN

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent fins a les 8.25 hores a comarques del Penedès, el litoral i prelitoral central i de Ponent.

En concret, el risc és molt alt a l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat, mentre que és alt al Barcelonès, el Vallès Occidental, el Bages, el Solsonès, la Segarra, la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. Hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent de més de 25 metres per segon, esclafits i tornados o mànegues. D'altra banda, alerta de tempestes de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores a la Catalunya central i el litoral i prelitoral central.

El Meteocat ha explicat que s'ha format una línia ben organitzada de xàfecs amb tempesta que avança cap a comarques del litoral i prelitoral central i la Catalunya central.

Més de 100 litres per metre quadrat al Camp de Tarragona

Durant la nit, han caigut xàfecs forts al litoral del Camp de Tarragona, principalment al Tarragonès. Els xàfecs amb tempesta, també forts, han avançat per les Terres de l'Ebre deixant força aigua en poca estona.

Entre aquest diumenge i fins a les cinc del matí d'aquest dilluns, el Meteocat estima que han caigut més de 100 litres per metre quadrat de precipitació al Camp de Tarragona. Ha afegit però que la pluja més intensa i abundant no ha caigut sobre estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).