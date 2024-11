Finalitzen les restriccions de mobilitat a les comarques de Tarragona per la DANA

Dos únics busos circulant per l'AP-7 a l'Aldea aquest dilluns

Les restriccions de mobilitat a causa de la dana que el Govern havia imposat a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès han finalitzat aquest dilluns a les dues del migdia. N'han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) que han indicat que els Mossos han aixecat els punts de tall i control desplegats.

Tot i això, encara es registren trams amb trànsit lent a l'AP-7 a l'alçada d’Altafulla en sentit sud i en aquesta mateixa via, a l'Aldea, en sentit nord. Des de la mitjanit d'aquest dilluns i fins les 10:45 hores, el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ha gestionat 89 alertes a les comarques on estava restringida la mobilitat. En les assistències sanitàries fetes, els atesos no han revestit gravetat.