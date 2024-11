Esfondraments i inundacions a les carreteres de Camp de Tarragona per la DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les fortes pluges d'aquesta matinda de dilluns ha ha provocat esfondraments a l'A-27 a Valls, que està tallada a la circulació. La via ha quedat impracticable plena de fang com a conseqüència de la DANA que colpeja la zona. Una pala ja es troba a la zona intentant restablir la normalitat a la via, de moment, es fan desviaments per l'N-240.

Els serveis de manteniment estan treballant per restablir la circulació a la carretera d'accés a Picamoixons després de l'esllavissada que ha patit a causa de les pluges d'aquesta matinada.

A més, la C-31B entre Salou i Vila-seca es troba tallada a la circulació en els dos sentits ha causa d'inundacions a la calçada. La mateixa situació es produeix a la TV-3454 a Deltebre. La C-233 a Flix està tallada per despreniments. Mentre que a la T-723 hi ha circulació amb congestió per despreniments.

D'altra banda, hi ha restriccions de mobilitat a l'AP-2 a Montblanc; a l'AP-7 entre la Pobla de Montornès i Altafulla cap al sud, amb desviaments a la sortida 32; a l'AP-7 Altafulla; i a l'AP-7 a L'Aldea.

A les carreteres, també hi ha restriccions per risc d'inundacions a l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Tarragonès i la Terra Alta fins a les 14.00 hores.