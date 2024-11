El TSJC suspèn els actes judicials assenyalats per aquest dilluns a la demarcació de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, ha acordat d’urgència suspendre els actes judicials previstos per aquest dilluns a la demarcació de Tarragona per l’alerta de la Generalitat per restringir la mobilitat en previsió de pluges torrencials a la demarcació. La suspensió es mantindrà fins a la desactivació de la restricció de mobilitat.

Els actes judicials seran reprogramats pels diferents òrgans judicials amb absoluta preferència a qualsevol altre acte pendent de ser assenyalat. La suspensió no afectarà les actuacions pròpies del servei de guàrdia, que tindran la consideració «d'urgents i inajornables».

El TSJC ha traslladat l’acord de manera urgent al president de l’Audiència Provincial de Tarragona, a Fiscalia Provincial de Tarragona, als jutges i jutgesses degans i deganes dels partits judicials de la província de Tarragona, a la Secretària Coordinadora Provincial de Tarragona, als Col·legis professionals d’Advocats, Procuradors i Graduats Socials de la província de Tarragona. Igualment, també s’ha traslladat al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat a través de la Secretaria per a l’Administració de Justícia així com a la Fiscalia Superior de Catalunya.