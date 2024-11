Salut suspèn l'atenció programada no urgent al Camp de Tarragona, l'Ebre i el Penedès

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Salut ha informat que suspendrà l'atenció programada no urgent d'aquest dilluns al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès, arran de la restricció de mobilitat a nou comarques per la previsió de pluges torrencials per la DANA.

Salut detalla que s'ajornen les citacions programades per evitar «desplaçaments no imprescindibles», però recalca que l'atenció continuada a primària i a urgències dels hospitals de referència es mantenen.

El Departament liderat per Olga Pané afirma que es reprogramaran les visites assistencials, les proves complementàries i les cirurgies que no es duguin a terme avui. «Els usuaris rebran la seva nova cita a través dels canals habituals», segons Salut.

L'activitat programada per mitjans no presencials es mantindrà sense canvis. La restricció de mobilitat a nou comarques del Camp de Tarragona, l'Ebre i el Penedès suspendrà doncs tota l'activitat programada dels hospitals d'aguts i de dia, CAP, centres de salut mental, rehabilitació i dispositius d'atenció comunitària. Tot i que es manté l'atenció urgent, l'oncològica, la diàlisi i la cirurgia no ajornable. Igualment, també suspendrà el transport sanitari no urgent dels serveis no essencials. Es mantindrà, això sí, el transport pels usuaris d'hemodiàlisi, pacients oncològics i aquells que no es puguin ajornar.

El Departament de Salut recorda que els professionals assistencials són considerats essencials durant aquesta emergència. «Per al compliment de les restriccions de mobilitat, queden restringides totes les visites de familiars en els centres sanitaris, excepte en el cas que es requereixi segons criteri dels professionals», ha puntualitzat Salut.