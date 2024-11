Renfe manté les restriccions en el servei a Tarragona i les Terres a l'Ebre per aquest dissabte

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Renfe manté les restriccions en el servei a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre per aquest dissabte davant les males condicions meteorològiques, segons ha explicat l'operadora en un comunicat.

D'aquesta manera, l'Avant segueix sense prestar servei entre Tortosa i Barcelona en cap dels dos sentits, l'R14 no oferirà el servei entre la Plana de Picamoixons i Tarragona; l'R16 tampoc circularà entre Tarragona i Tortosa i l'R15 ho farà entre l'Estació de França i Reus, on iniciarà o finalitzarà recorregut sense continuar el trajecte cap al sud.

Pel que fa l'R17, el servei es troba suspès entre Tarragona i Salou-Port Aventura. En tots aquests casos, no s'ha previst un servei alternatiu per carretera. En canvi, s'oferirà un servei de bus en els talls programats per les obres de Roda de Berà, sempre que l'estat de les carreteres ho permetin, segons ha precisat Renfe en un comunicat.