Mapa de pluja: els municipis de Tarragona que es veuran més afectats per la DANA aquest dissabte

Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat. Segons les noves previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es preveu que per aquest dissabte es mantinguin els avisos per intensitat de pluja (més de 40l/m2 en 30min) i acumulació (més de 100 l/m2 en 24h) especialment a les comarques del Montsià, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Priorat, Baix Camp i Tarragonès -en avís taronja-.

L’avís d’intensitat afectarà també l'Alt Camp, Conca de Barberà i Baix Penedès -avís groc-, i amb menor probabilitat algunes comarques del sud de Lleida, interior de Tarragona, Catalunya Central i litoral i prelitoral de Barcelona. Els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta, i no es descarta algun fenomen de temps violent. Les precipitacions es poden mantenir almenys fins diumenge, afectant també totes les comarques del litoral i prelitoral.

Les comarques del terç sud de Catalunya porten ja molts dies acumulant pluja, i es preveu que si les precipitacions es mantenen encara les properes hores i dies es pugui arribar als 400 litres acumulats en aquestes zones. Aquestes intensitats i acumulacions podrien comportar crescudes als barrancs de les Terres de l’Ebre i ocasionar danys, per la qual cosa des de l’Agència Catalunya de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) s’està fent el seguiment. També els Agents Rurals i Bombers de la Generalitat estan fent rutes per aquestes zones per detectar possibles incidències.