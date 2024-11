Diverses carreteres de la demarcació estan afectades per inundacions, esllavissades i despreniments

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Diverses carreteres de la demarcació de Tarragona s'ha vist afectades aquest divendres per la DANA, que ha provocat inundacions, esllavissades i despreniments en diverses vies. És el cas, per exemple, de la TV-3341 a Caseres, que ha estat tallada durant unes hores per inundacions, tot i que, a hores d'ara, ja s'ha reobert al trànsit.

Altres vies que s'han vist afectades són l'N-235 a l'Aldea, també per inundacions, tot i que ja ha tornat a la normalitat; la T-310 a Riudoms, on s'ha donat pas alternatiu per esllavissades, però que ja s'ha reobert al trànsit; i la T-710 a Falset, on s'han produït despreniments i, en aquests moments, encara perdura el pas alternatiu.