Continua suspesa la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa i de l'R15 entre Reus i Riba-roja d'Ebre

Continua interrompuda aquest divendres la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa, l'R15 entre Reus i Riba-roja d'Ebre i l'R17 entre Tarragona i Salou-Port Aventura. A més, no hi ha servei alternatiu per carretera en els trams afectats.

D'altra banda, l'Avant Exprés tampoc circula avui entre Tortosa i Barcelona. Segons Renfe, en funció de com evolucionin les condicions meteorològiques s'aniran prenent noves decisions, tant d'ampliació o reducció del servei, per garantir la seguretat dels clients.