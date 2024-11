La demarcació de Tarragona va recollir aquest dijous registres de pluja de prop de 80 litres per metre quadrat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El sud de Catalunya ha recollit registres de pluja de prop de 80 litres per metre quadrat aquest dijous, conseqüència de la dana que assola aquesta zona i el País Valencià des de dimarts. En concret, a l’Aldea (Baix Ebre) s’han acumulat 78,2 litres de precipitació, mentre que als Alfacs (Montsià) el registre ha estat de 70,4 litres.

Al Perelló (Baix Ebre) n’han caigut 65,6 i al Parc Natural dels Ports han estat 63,9. A Amposta el registre ha estat de 58,8, a Aldover (Baix Ebre) de 58 i a Horta de Sant Joan (Terra Alta) 57. Els Bombers han rebut, des de l’inici de l’episodi, 192 avisos per serveis relacionats amb el temporal arreu del país, i durant les darreres hores els avisos s’han concentrat a les Terres de l’Ebre.

Des de les onze del matí d’aquest dijous els Bombers han atès 49 serveis a la Regió d’Emergències de Terres de l’Ebre. Els serveis han estat principalment per atendre inundacions a baixos i carrers i problemes diversos en les canalitzacions i desaigües. Entre els més destacats s’ha atès un servei a una escola de Tortosa, en la qual s’ha foradat una part de la coberta pel pes de l’aigua sense causar cap dany personal.

A Bot ha cedit un mur de contenció d’uns 6 metres d’alçada al carrer de la Verge de Fontcalda. En aquest cas, tampoc hi ha hagut ferits. I el darrer servei destacat és de dos quarts de quatre a l'Ampolla, on un vehicle amb un ocupant havia quedat envoltat d'aigua al barranc de Sant Pere. Els Bombers han activat cinc dotacions i la persona ha pogut sortir-ne sense conseqüències.

D’ençà que les tempestes han començat a ser especialment intenses a les Terres de l’Ebre, els Bombers han reforçat el dispositiu habitual a la Regió per donar resposta en cas que sigui necessari i els efectius han estat fent rutes preventives per les zones afectades pel temporal, per valorar-ne l’afectació.D’altra banda, des que va començar l’episodi i fins a les nou de la nit d’aquest dijous, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 707 trucades que han generat 583 incidents.

Per comarques, on se n’han rebut més ha estat al Barcelonès (159), seguit del Vallès Occidental (100), el Baix Ebre (70), el Tarragonès (47), el Baix Llobregat (38) i el Montsià (35).A més, segons informa el Servei Català de Trànsit, durant la tarda d’aquest dijous set vies han estat tallades per inundacions, gairebé totes a les terres de l'Ebre. Amb el pas de les hores la situació ha anat millorant i les vies s'han anat reobrint. A la nit quedaven dues vies tallades, la T-301 i la TV-3341.